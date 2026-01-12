Podemos ve "del todo insuficiente" la subida del SMI que propone el Gobierno: "Carece de toda ambición"

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho este lunes que le parece "del todo insuficiente" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros al mes que ha propuesto el Gobierno para este año.

La propuesta del Gobierno supone una subida del 3,1% con respecto al salario que ahora está en vigor, se distribuye en catorce pagas y no tributa en el IRPF. En opinión de Fernández, la subida planteada no es suficiente si se observa el coste de la vida.

"En enero no viene la cuesta de enero, viene una auténtica cordillera entera para miles de familias en nuestro país", ha aseverado en una rueda de prensa el dirigente del partido, recordando que en 2025 la inflación escaló hasta el 2,9%.

En concreto, el coportavoz de la formación 'morada' ha señalado que el café se ha encarecido un 19%, la carne de vacuno un 18%, las frutas y verduras un 10% y el alquiler, que ya tenía unos precios "desorbitados", en el entorno del 8,5%. Fernández ha apuntado que las familias "no pueden aguantar más esta situación" y el Gobierno, a su juicio, siguen "inerte y sin actuar de ningún modo".

El dirigente ha aseverado que sino se toman medidas para abaratar el precio de los alquileres ni se toman medidas para mejorar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, miles de personas y familias no podrán llegar a fin de mes.

En este punto, Fernández ha señalado que la subida del 3,1% del SMI "carece de toda la ambición y profundiza en el empobrecimiento de los sectores más precarios de la sociedad" teniendo en cuenta los precios del alquiler y la cesta de la compra. "Desde Podemos seguimos exigiendo, aunque ciertamente ya sin esperanza alguna, que el Gobierno de una vez por todas tome medidas para mejorar la vida de la clase trabajadora", ha zanjado.