El PP confirma su voto en contra de la reforma laboral y no ha recibido llamada del Gobierno

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado este martes en el Congreso que su grupo tiene "una posición fijada y muy clara" sobre la reforma laboral, que buscará tumbar cuando la Cámara someta a convalidación el decreto ley, y ha subrayado que el Gobierno no ha contactado con ellos para tratar de negociar su voto.

Preguntada en una rueda de prensa convocada en el Congreso, Gamarra ha asegurado que los 'populares' no tienen prevista ninguna reunión con el Ejecutivo en ese sentido "porque no ha existido esa comunicación para concertarla".

Respecto al contenido de la reforma, ha argumentado que su formación rechazará toda regulación "que vaya a limitar la flexibilidad en el mercado laboral" y que son "absolutamente firmes" al respecto.

En este sentido, ha esgrimido que el mercado laboral español lidera las cifras de paro a nivel europeo, y por ello defienden "reformas, pero en la dirección contraria, encaminadas a una mayor flexibilidad y modernización", y ha insistido en la introducción de la mochila austriaca.

"Si las reformas que trae el Gobierno van en dirección contraria, evidentemente no son las correctas. Y aquel que representa la alternativa, el PP, no va a ser la muleta de un mal Gobierno con decisiones que consideramos que no son las oportunas ni las correctas", ha concluido.

PIDE EXPLICACIONES DE URGENCIA POR LA FACTURA DE LA LUZ

Por otro lado, Gamarra ha exigido las explicaciones de urgencia de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la continua escalada del precio de la electricidad, que este martes marca un precio medio en el mercado mayorista de 223,16 euros/MWh.

Este precio es un 170% más caro que el año pasado, cuando el 'pool' registraba un precio medio de 82,45 euros/MWh, pese a estar disparado entonces por la ola de frío 'Filomena'.

Gamarra ha criticado que, pese a la promesa del presidente Pedro Sánchez y las medidas adoptadas, 2021 cerró con una factura de la luz más cara a la de 2018, "una mentira más", ha dicho, que aunque "no hace mella en su poca credibilidad", ha exigido la adopción de medidas.

En este sentido, ha recordado que el PP ha planteado una batería de medidas para abaratar hasta un 20% la factura, según sus estimaciones. Entre ellas está la suspensión definitiva del impuesto aplicado a la generación que pagan las eléctricas, que se encuentra ya actualmente suspendido, el traspaso de costes fijos a los Presupuestos Generales del Estado, y dirigir a la recaudación de las subastas de derechos de emisión de CO2 a abaratar la factura.

