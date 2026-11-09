El PP prevé que la huelga sea "un auténtico fracaso" y la considera una "falta de respeto" tras Urda

Archivo - La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, atiende a medios en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALENCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha augurado que la huelga general del próximo miércoles 11 será "un auténtico fracaso, la vendan como la vendan". Se ha preguntado "qué objetivo persigue" a 15 días de las elecciones generales del 29N y ha denunciado que ya "era un error antes del accidente de Urda y ahora es una falta de respeto a todos los españoles".

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa en la sede del PPCV en València, a dos días de la huelga general convocada a nivel estatal por los sindicatos CCOO y UGT por el derecho a la vivienda.

Fúnez, quien se presenta en las elecciones como cabeza de lista del PP por Ciudad Real, ha afirmado que, como su partido "confía en la sociedad española", están convencidos de que esta huelga "electoral" y convocada "contra la oposición, no contra el Gobierno", será "un auténtico fracaso" porque "no tiene ningún sentido".

"A la sociedad española no se le puede tomar el pelo", ha recalcado, y ha señalado que una familia que no puede llegar a fin de mes no entiende esta huelga cuando hay un Gobierno que "alardea" del récord de recaudación de impuestos, con 325.000 millones de euros en 2025.

La dirigente 'popular' ha afirmado que la valoración de esta huelga ya la hizo en un mitin del PSOE la exministra de Hacienda María Jesús Montero, "al decir que no era una huelga contra el Gobierno que ha creado una clase media muy pobre, ni contra el Gobierno que ha convertido el problema de la vivienda en el primero, ni contra el Gobierno que ha debilitado los servicios públicos".

"Es una huelga general contra la oposición, una huelga electoral --ha insistido--. Desde luego, era un error antes del accidente de Urda y ahora es una auténtica falta de respeto no solo al Partido Popular, sino a todos los españoles".

Dicho esto, ha sostenido que "los españoles saben dónde han estado los sindicatos en los últimos años, al menos UGT y Comisiones Obreras: no han estado reivindicando mejoras laborales, ni mejoras en las condiciones de vida de los españoles". "Y ahora pretenden llegar a la campaña electoral fortaleciendo a un gobierno que ha debilitado a los obreros de este país", ha reprochado.