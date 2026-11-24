Archivo - Varias personas durante una manifestación, a 8 de mayo de 2026 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado al Gobierno que no haya completado el reglamento que diseña una pasarela con la que los profesionales colegiados mutualistas pueden transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y ha prometido que su partido lo culminará de manera "inmediata" si gobierna.

La pasarela al RETA para los mutualistas es una reforma demandada por miles de mutualistas de sus colegios profesionales, que durante años han estado cotizando a través de un régimen alternativo al Régimen de Autónomos y en muchos casos ha provocado que perciban pensiones de escasa cuantía, rondando en ocasiones los 500 euros mensuales.

EL PSOE PROMETE CULMINAR LA TRAMITACIÓN

El Gobierno prestó atención a esta demanda e impulsó una ley para diseñar una pasarela con la que los mutualistas transfieran su dinero al RETA. La norma llegó a culminar su tramitación parlamentaria, pero quedaba pendiente el desarrollo reglamentario de la ley para terminar de culminar su diseño, algo que debería haber quedado listo para el 29 de octubre y todavía no se ha producido.

Pese a que ha habido semanas para cumplir ese trámite pendiente, el PSOE ha incluido en su programa electoral la promesa de culminar el desarrollo reglamentario de la pasarela y poner fin progresivamente a la alternatividad de las mutualidades, reservándolas a la previsión social complementaria.

En declaraciones a Europa Press, Gamarra ha denunciado el "engaño", el "bloqueo y la pasividad" del Gobierno con este asunto, que a su juicio está llevando a que la ley esté desplegando los efectos de las obligaciones sin poder acceder a los derechos que la ley contempla por la falta de desarrollo reglamentario.

UN ENGAÑO: SEMANAS DE CONSEJOS Y NADA

Asimismo, ha recriminado que el Consejo de Ministros haya vuelto a aprobar este martes varias iniciativas, pero no haya dado "señal alguna" del reglamento de la pasarela RETA porque "no han hecho nada, dejando abandonados a los mutualistas".

"Nosotros sí estamos comprometidos con el desarrollo reglamentario de la pasarela RETA y lo haremos de manera inmediata", ha aseverado la dirigente 'popular', que se ha comprometido a garantizar al colectivo afectado de garantizarles la "seguridad jurídica" y la "certidumbre" necesarias para su jubilación.