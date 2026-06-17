Rufián llama "memo" al presidente de la patronal manchega que insultó a jóvenes por cogerse bajas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado "memo" al presidente de CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, quien tachó de "memos" a los jóvenes que se cogen bajas médicas por salud mental.

En concreto, el responsable de la patronal dijo que sus dos hijos "son unos memos" a los que "cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema", y apostilló que las personas jóvenes se cogían esas bajas no porque la empresa les haya maltratado, sino porque "los ha dejado la novia".

En los pasillos del Congreso este miércoles, los medios de comunicación han pedido al portavoz de ERC qué le parecen esas declaraciones: "Pues un memo creyéndose que los jóvenes son memos", ha contestado.