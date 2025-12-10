Saiz seguirá dialogando con las asociaciones de autónomos para lograr el "mejor acuerdo" sobre cuotas

La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que seguirá dialogando con las organizaciones de autónomos para lograr "el mejor acuerdo" posible sobre las nuevas cuotas para 2026 y la ampliación de la protección social del colectivo.

"La voluntad de este Gobierno es facilitar un punto de encuentro entre los distintos enfoques existentes sobre esta cuestión y es responsabilidad de todos y todas conseguir esta meta. Y lo que aseguro es que el Gobierno camina en la dirección correcta de avanzar hacia una mayor red de protección para los autónomos", ha señalado la ministra.

Durante la sesión de control al Gobierno y en respuesta a una interpelación del diputado de ERC Jordi Salvador i Duch, la ministra ha ofrecido su "mano tendida" para llegar también a acuerdos con los grupos parlamentarios para mejorar la situación de los trabajadores por cuenta propia.

En todo caso, y aunque la intención es continuar introduciendo mejoras, Saiz ha afirmado que la protección social actual de los autónomos en España "es de las más avanzadas de Europa y del mundo".

"Y no es algo que haya caído del cielo. Es el resultado de un proceso de diálogo, de acuerdo y de compromiso real con los trabajadores que tienen cada día la responsabilidad, el orgullo y la determinación de levantar la persiana de su actividad económica", ha abundado la ministra, que ha añadido además que las reformas más importantes sobre el trabajo y las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos "han sido aprobadas siempre por gobiernos progresistas".

Una de esas reformas, llevada a cabo con Pedro Sánchez como presidente, fue la implantación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales en 2022. Desde entonces, ha dicho la ministra, hay 100.000 autónomos más, porque "a los autónomos les va mejor con este Gobierno", ha defendido.

Saiz ha destacado que desde la entrada en vigor de la reforma hay una mejor y mayor acción protectora del sistema.

Así, ha recalcado que la brecha entre las pensiones del Régimen General y la del RETA se ha reducido, pues, en los últimos tres años, la pensión media se ha incrementado un 21% entre los autónomos, frente al incremento del 19,5% en el Régimen General, lo que ha supuesto 158 euros más al mes.

En lo que respecta a la pensión de jubilación, el aumento de la pensión media del RETA ha sido del 21%, dos puntos más que en el Régimen General, lo que se ha traducido en un repunte de 174 euros más al mes.

Saiz ha destacado además que se ha producido una reducción en el número de pensiones de autónomos con complementos a mínimos en más de 32.000 personas. Ahora estos complementos los perciben el 31% de las pensiones del RETA, frente al 33% que lo necesitaban en el año 2022.

"El nuevo sistema ya está dando frutos en la acción protectora de estos trabajadores y así dará aún mayores en los próximos años si continuamos avanzando desde el consenso", ha defendido la ministra.

ERC DENUNCIA QUE SE TRATE A LOS AUTÓNOMOS COMO "MÁQUINAS DE PAGAR"

Por su parte, el diputado de ERC ha pedido a Saiz cotizaciones más justas y progresivas. "No puede ser que alguien que ingrese 700 euros al mes tenga que pagar cerca de 300 euros de cuota. Si un mes no trabaja, no cobra, pero continúa pagando. Eso es sencillamente insostenible y además no es justo", ha denunciado.

El político catalán ha criticado que el sistema también trate a los autónomos "como máquinas de pagar" en los casos de pluriactividad.

"Los autónomos tienen la percepción de que pagan como si tuvieran un Ferrari y en cambio ganan como si tuvieran un patinete, lo cual no es justo (...) Un autónomo que no llega al salario mínimo interprofesional no es un emprendedor de éxito, es un trabajador pobre. Y un sistema que trata igual al que ingresa millones y al que no llega al final de mes, no es un sistema justo. Es una trituradora de derechos y de igualdad que creo que tenemos que mejorar", ha defendido.