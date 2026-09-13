Los salarios del campo y los servicios, los más desprotegidos frente a la inflación

Archivo - Un camarero en una terraza del centro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sólo cuatro de cada diez trabajadores, en concreto el 39,4%, cuentan con una cláusula de revisión salarial en sus convenios colectivos de aplicación para evitar pérdidas de poder adquisitivo frente al repunte de los precios, pero la situación es muy desigual por sectores económicos, según datos del Ministerio de Trabajo a los que ha tenido acceso Europa Press extraídos de los convenios colectivos registrados hasta agosto de este año.

Así, mientras el 74,4% de los trabajadores de la industria y el 72,7% de los trabajadores de la construcción que están amparados por la negociación colectiva disponen de estas cláusulas de garantía salarial en sus convenios, estos porcentajes apenas alcanzan al 7,6% de los trabajadores de la agricultura y al 24,5% de los trabajadores del sector servicios.

En concreto, hasta agosto de este año se habían registrado 1.658 convenios en el sector servicios, con efectos económicos sobre más de 6 millones de trabajadores (6.017.960), pero de ellos sólo 1,47 millones (1.475.732) contaba con cláusula de revisión salarial, el equivalente al 24,5% del total.

En el caso de la agricultura, el número de convenios contabilizados hasta agosto era de 33, con efectos sobre 121.220 trabajadores, pero únicamente 9.265 de ellos tenía recogida una cláusula de garantía salarial en su convenio.

La industria contaba con 1.127 convenios registrados hasta agosto, que daban amparo a 1,73 millones de trabajadores (1.729.180), de los que 1,28 millones (1.286.255) tenían cláusula de revisión, el equivalente a más de siete de cada diez (74,4%).

En el caso de la construcción, los convenios registrados hasta el octavo mes del año eran 71, con efectos sobre 976.627 trabajadores, de los que siete de cada diez (72,7%, 709.700 trabajadores) estaba protegido con una cláusula de revisión salarial frente a los repuntes de la inflación.

SÓLO TRES DE CADA DIEZ CONVENIOS TIENEN CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL

Según la estadística de Trabajo, entre enero y agosto se registraron 2.889 convenios colectivos, de los que sólo el 29,9% (863 convenios) contaba con una cláusula de garantía salarial y, de ellos, 604 contemplan su aplicación con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a cerca de 3,5 millones de trabajadores (3.480.952) de los más de 8,8 millones (8.844.987) amparados por los convenios registrados hasta agosto, el equivalente al 39,4% del total.

Así, seis de cada diez trabajadores (60,6%) carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos.

LOS CONVENIOS DE SERVICIOS RECOGEN LA MAYOR SUBIDA SALARIAL MEDIA

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,04% hasta agosto, muy debajo del dato adelantado de inflación de agosto, que fue del 4,3% y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tendrá que confirmar la próxima semana.

Por sectores económicos, el mayor incremento salarial medio en convenio corresponde a los servicios, con un 3,07%, seguido de la construcción (3,06%) y la industria (2,95%). La agricultura es el sector que presenta la menor subida salarial media, del 2,71%.

Las organizaciones sindicales y patronales deben negociar este año el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras vencer el pasado diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Para el nuevo acuerdo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028.

Además, han propuesto una subida adicional del 1% en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo del salario medio nacional y una subida del 3% para los que estén por debajo el 30%.

De igual manera, plantean un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años en caso de desviación de la inflación.