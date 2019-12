Sánchez se compromete a escuchar a los agentes sociales antes de subir el SMI

Actualizado 18/12/2019 22:51:38 CET

Traslada a los agentes sociales que las negociaciones van por "buen camino" y confía en formar Gobierno "cuanto antes"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido a escuchar a los agentes sociales, CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, antes de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020.

Así se lo ha trasladado al secretario general de CC.OO., Unai Sordo; el de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, por teléfono este miércoles, según ha indicado el presidente de la patronal.

Tras las conversaciones de ayer con los presidentes de las comunidades autónomas, Sánchez ha mantenido en la mañana de este miércoles conversaciones con los líderes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT para comunicarles su voluntad de conseguir la investidura, formar un Gobierno "cuanto antes", reforzar el diálogo social y afrontar entre todos las transformaciones que necesita España.

Las conversaciones han tenido un "tono constructivo" y con una "buena disposición" por parte de todos los interlocutores para avanzar en los asuntos y materias tratados, según han informado fuentes de Moncloa, en el marco de la ronda de contactos que mantiene el Ejecutivo con los diferentes agentes políticos, económicos y sociales de cara a la investidura.

Durante la llamada, el presidente de la patronal le ha pedido a Sánchez que deje margen a los agentes sociales para poder hablar de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que "no les marque espacios".

"Nos tendremos que sentar y hablar y lo que sí pedimos al Gobierno es que nos deje margen para poder hablarlo y que no nos marque los espacios. Así nos lo ha reconocido el presidente y espero que así sea", ha añadido.

Garamendi ha señalado que los empresarios ya se han puesto en contacto con las organizaciones sindicales para intentar procurar hablar de la subida del SMI y ver cómo son capaces de llegar a un acuerdo todas las partes y que sean los agentes sociales los que trasladan a la clase política esta realidad "y no al revés".

Preguntado sobre si se pretende llegar a un acuerdo con sindicatos y luego trasladarlo al Gobierno, Garamendi ha afirmado que en este momento se van a sentar a hablar. "La idea de los sindicatos es la misma y lo que nosotros pedimos es que no haya interferencias y que la cifra salga sin presiones y desde el diálogo", ha añadido.

"Vamos a ver si somos capaces, igual no lo somos, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que intentarlo", ha remarcado Garamendi en un encuentro con los medios. Garamendi también ha trasladado al presidente que se tiene que poner en valor el diálogo social.

Sobre elevar a 1.000 euros el SMI, el presidente de la CEOE ha dejado claro que la cifra es "una barbaridad", y ha señalado que si se sube hasta esta cantidad, se llevará a mucha más gente a la economía sumergida y a la desigualdad. "Hay que estudiar la subida muy bien", ha apostillado.

Respecto a la investidura, ha dejado claro que "es un hombre de la calle y no valora lo que pasa detrás de los leones" y ha afirmado que Sánchez no le ha trasladado "si sale o no sale" adelante el Gobierno. En esta línea, Garamendi ha aprovechado para trasladarle al presidente en funciones que las empresas van a trabajar "con independencia, lealtad institucional y con sentido de Estado".

SMI Y PENSIONES, LAS PROPUESTAS DE LOS SINDICATOS

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado en declaraciones a los medios que Sánchez ha trasladado en la conversación su confianza en que pueda salir adelante la investidura y su voluntad de que el marco de diálogo social juegue un "papel relevante" en el próximo periodo.

En este sentido, Sordo ha indicado que Sánchez ha enfatizado "mucho" la necesidad de abordar un marco de diálogo social "en profundidad", planteamiento con el que en CCOO están de acuerdo, si bien con una serie de objetivos, como hablar "inmediatamente" sobre la subida del SMI, sobre la corrección de las reformas laborales, de la derogación de la reforma de las pensiones y otras reformas estratégicas.

"Si esto se hace desde un marco de diálogo y concertación social, CCOO está por la labor y esperamos que empiece la investidura cuanto antes", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recibido también la llamada del presidente del Gobierno, que le ha informado igualmente del estado de las negociaciones con las diferentes formaciones políticas para conformar un Gobierno, asegurando que van por "buen camino" y que espera poder lograr la formación de un Ejecutivo con plenas funciones "lo antes posible", según han indicado a Europa Press en fuentes del sindicato.

El líder de UGT ha insistido en la importancia de que haya un Gobierno de "progreso" cuanto antes para poder llevar a cabo medidas y reformas, y ha insistido en aspectos como la derogación de la reforma laboral, y con carácter inmediato la eliminación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido de las personas con baja médica; la derogación de la reforma de pensiones de 2013, así como el aumento del SMI y la revalorización de las pensiones.

No obstante, fuentes de UGT han precisado que sobre el alza del Salario Mínimo no se ha concretado en el nivel de la subida.

Otras propuestas de UGT han sido conseguir un nuevo modelo productivo "más sostenible"; empleo de "calidad"; un sistema impositivo "equitativo y eficaz"; garantizar la igualdad entre hombres y mujeres; impulsar políticas contra la pobreza e intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral.