La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Seguridad Social destinó en el presente mes de noviembre la cifra récord de 14.573,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2025, cantidad a la que hay que sumar la paga extra que se cobra este mes y a la que ha dedicado 14.241 millones de euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En noviembre del año pasado, la Seguridad Social destinó algo más de 27.100 millones a la nómina ordinaria y la extra de noviembre, por debajo de los 28.814,9 millones de euros que ha dedicado en noviembre de este año.

Los pensionistas cobran la paga extra en noviembre y no en diciembre, como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio.

La pensión media del sistema, que engloba todas las clases, se situó en 1.379,1 euros al mes en noviembre, un 4,7% más en comparación con el mismo mes del año anterior. La paga extra media de los pensionistas asciende este mes de noviembre a 1.349,6 euros.

Habitualmente, la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional correspondiente.

Según el Departamento que dirige Elma Saiz, este mes de noviembre se han abonado 10.568.107 pensiones contributivas, un 1,4% más que hace un año, a más de 9,5 millones de pensionistas, cifra que también es un 1,4% superior a la de noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de noviembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global que superó los 10.700 millones de euros. En concreto, al pago de las pensiones de jubilación se destinaron 10.728,1 millones de euros, un 6,9% más que en noviembre de 2025.

Al pago de pensiones de viudedad se han dedicado 2.289 millones de euros (+3,9% interanual), mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.334 millones (+4,9%); la de orfandad, a 183,9 millones de euros (+3,6%), y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,9 millones (+6,24%).

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE HASTA LOS 1.580,6 EUROS MENSUALES

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,7 millones de personas, se situó en 1.580,58 euros mensuales, casi un 4,6% más que en igual mes de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General alcanza los 1.738,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es de 1.064,8 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 3.016,1 euros.

Por su parte, la pensión media de viudedad se situó en noviembre en 978,3 euros mensuales, un 4,4% más que en el mismo mes de 2025. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las que el 95,6% son mujeres.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema ascendió en octubre (último dato disponible) a 1.680,5 euros al mes. En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación alcanzó los 1.793,5 euros al mes.

CRECEN LAS JUBILACIONES DEMORADAS

Según Seguridad Social, en los diez primeros meses del año (último dato disponible), se registraron 317.439 nuevas altas de pensiones de jubilación, de las que el 11,4% eran jubilaciones demoradas, más del doble que en 2019 (4,8%).

En total, el 68,8% de las altas se producen a la edad ordinaria de retiro o posteriormente, lo que supone 9 puntos más que en 2019.

El Ministerio resalta que esta evolución es consecuencia de los incentivos de demora puestos en marcha en 2022 para aproximar la edad de acceso a la jubilación a la edad legal.

De hecho, las jubilaciones anticipadas se mantienen en mínimos y sólo representan el 31,2% del total de nuevas jubilaciones, 9 puntos menos que hace seis años, de acuerdo con los datos del Ministerio.

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,9 años.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en octubre (último dato disponible) fue de 8,9 días en el caso de la pensión de jubilación y de 10,2 días en el caso de las pensiones de viudedad. El plazo máximo legal de resolución de estos procedimientos es de 90 días en ambos tipos de pensión.

CLASES PASIVAS

Por otra parte, el Ministerio ha informado de que la nómina mensual de pensiones de clases pasivas ascendió a 1.809 millones en el mes de octubre (último dato disponible), un 5,6% más que en igual mes de 2025.

El número de pensiones de Clases Pasivas en vigor a cierre de octubre era de 748.484, un 1,9% más que en igual mes del año pasado.

El régimen de clases pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

Según el Ministerio, 1.770.706 pensiones contaban en noviembre con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 68,8% de sus titulares eran mujeres (1.217.390). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 76,6 euros.

Del total de pensiones complementadas, más del 23,5% corresponden a pensionistas con un hijo (416.813); el 51,1% de los beneficiarios tiene dos hijos (905.130); el 17,4% lo percibe por tres hijos (308.654), y por cuatro hijos lo cobra el 7,9% (140.104).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija al mes por hijo, desde el primero. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.