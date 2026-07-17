La Seguridad Social gana 280.400 afiliados y supera los 22,5 millones a mitad de julio

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social registró 22.539.603 afiliados el 15 de julio, tras incorporar 280.403 ocupados desde el 30 de junio, lo que sitúa el empleo por encima de los 22,5 millones en la serie diaria, según los datos facilitados por el departamento que encabeza Elma Saiz.

El 14 de julio se alcanzó el máximo de la quincena, con 22.541.990 afiliados, y el número de ocupados se mantuvo por encima de los 22,4 millones todos los días de la primera mitad del mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social contabilizaba 22.255.325 afiliados a mitad de julio, tras sumar 92.990 empleos en las dos últimas quincenas.

En términos interanuales, la afiliación ha aumentado en 611.995 personas, hasta acumular 1.414.921 ocupados más desde diciembre de 2023 y 2.497.083 desde diciembre de 2021 en la serie ajustada.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que el mercado laboral "ha cambiado en los últimos años gracias a la reforma laboral", al haber más puestos de trabajo y de mayor calidad.

Según subrayó, desde la entrada en vigor de la reforma se han creado casi 2,5 millones de empleos, lo que permite alcanzar los 22,5 millones de afiliados en la primera quincena de julio.