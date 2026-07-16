El Tesoro coloca 5.973 millones en bonos y obligaciones y sube la rentabilidad en todas la referencias

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha adjudicado 5.973,8 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, cerca del rango alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad en todas las referencias, según los datos publicados este jueves por el Banco de España.

En concreto, en esta última subasta de julio, el organismo ha adjudicado 2.610 millones de euros en bonos a 3 años a un tipo de interés marginal del 2,871%, por encima del 2,775% de la subasta previa.

Asimismo, ha colocado 1.771,8 millones en obligaciones a diez años con una vida residual de siete años y tres meses a un tipo marginal del 3,301%.

Por último, se han adjudicado 1.591,727 millones de euros en obligaciones a 30 años con un interés marginal del 4,29%, por encima del 4,078% de la subasta anterior.

La demanda ha superado claramente la cantidad finalmente adjudicada por el Tesoro, llegando casi a duplicar lo adjudicado. En total, se han recibido ofertas de 11.931 millones de euros para las tres referencias subastadas, frente a los 5.973 millones colocados.

Tras esta subasta, el Tesoro volverá a los mercados el próximo 4 de agosto con una nueva de letras a seis y 12 meses.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).