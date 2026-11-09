El Sindicato de Inquilina despliega una lona en la Gran Vía de Madrid para llamar a la huelga general

Archivo - Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general'. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas ha desplegado una lona en la Gran Vía, a la altura de la plaza de Callao, este lunes en la que hace un llamamiento a la población a participar en la huelga general por la vivienda convocada este miércoles 11 de noviembre.

En la lona, desplegada junto a Acciones en Alturas, el sindicato explica que la huelga general está convocada "contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos". Asimismo, el cartel pide "vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos".

En su perfil de la red social X, el sindicato ha indicado que millones de trabajadores de España pueden demostrar que tienen "el poder de pararlo todo" este miércoles y que esta acción ha nacido con el objetivo de reivindicar "el poder popular" que permitirá "cambiarlo todo".

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha sido el principal actor en promover la convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre que cuenta también con el respaldo de otras organizaciones como CCOO, UGT o CNT.