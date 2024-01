Solo el 16% de los autónomos cree que su facturación crecerá y el 8% se plantea contratar en 2024, según ATA

Más de la mitad (57,1%) prevé que subirá los precios este año para hacer frente al aumento de gastos



MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Solo el 16,2% de los autónomos cree que su facturación crecerá en el año que acaba de comenzar y únicamente el 8,2% de los trabajadores se plantea la posibilidad de contratar a lo largo de 2024, según el 'Barómetro de Enero' de la Asociaciones de trabajadores Autónomos (ATA).

Asimismo, más de la mitad de los autónomos (57,1%) prevé que tendrá que subir los precios a lo largo de este año para poder hacer frente al aumento de los gastos, que están poniendo en "serio riesgo" la continuidad de muchos autónomos, que ven "aumentar sus gastos por encima de sus ventas", mientras que un 28,7% espera no tener que hacerlo.

De esta manera, las perspectivas para 2024 de los autónomos "no son muy halagüeñas", ya que el 68,9% de los trabajadores por cuenta propia considera que su negocio no mejorará a corto plazo: bien porque cree que su actividad será igual a la de 2023 (39,4%) o bien porque su perspectiva actual es que su actividad disminuirá (29,5%).

En lo que respecta a 2023, únicamente el 23,7% de los autónomos afirma que su negocio creció a lo largo de dicho año. Por el contrario, el 76,3% afirman no haber notado mejoría.

Por su parte, únicamente el 31,1% de los autónomos afirma que su facturación ha aumentado en 2023 respecto al año anterior, mientras que el 36,8% considera que su facturación ha disminuido frente a 2022.

Sin embargo, en el capítulo de los gastos que afectan a las actividades de los autónomos, se ve que casi la totalidad de los autónomos, el 87,2% afirma que los gastos han aumentado a lo largo de 2023.

EL 67% HA SUBIDO YA LOS PRECIOS

Preguntados por si el aumento generalizado de la inflación y de los gastos se ha traducido en una subida de los precios en sus productos o servicios, el 67,4% de los trabajadores por cuenta propia afirma haber tenido que subir los precios en 2023 dada la insostenibilidad de la situación.

Frente a esto, tres de cada diez autónomos (29,3%) dice haber asumido la subida de los gastos y haber mantenido los precios a lo largo de 2023 frente al año anterior.

SE MANTIENE EL EMPLEO, PERO UN 18% PREVÉ DESPEDIR

En lo que respecta al empleo, el 69,4% de los autónomos dice no estar buscando trabajadores en este momento, pero, entre los que sí los están buscando, hay un 12,7% que afirma que no los consigue; un 11,3% que dice que hoy en día es complicado conseguir trabajadores y solo el 6,5% responde que ha podido contratar sin ningún problema.

De cara a 2024, un 18% de los autónomos se muestra pesimista y afirma que tendrá que disminuir la plantilla de seguir las cosas como hasta ahora, mientras que el 61,2% espera poder mantener su plantilla y un 8,2% incluso considera que va a contratar nuevos trabajadores y aumentar su plantilla.

En el estudio realizado por ATA también se destaca que los autónomos han logrado mantener la plantilla a o largo de 2023. Así, del 49,1% de los autónomos que afirma tener trabajadores a su cargo, la mayoría, el 64,4% afirma haber, a pesar de todo, mantenido la plantilla, solo el 18,6% ha contestado que ha tenido que disminuirla y un 17% la ha aumentado.

PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LOS AUTÓNOMOS

En el estudio se destaca que la financiación es uno de los aspectos fundamentales para los trabajadores propios y que cada vez está afectando más al colectivo por el endurecimiento a su acceso.

Así, el 45% empieza a tener problemas para acceder al crédito: el 7,5% manifiestan que han intentado ampliar los que tienen pero no lo han conseguido por no poder asumir la dureza de las condiciones y el 24,5% dice verse afectados por una subida de las cuotas o mensualidades que pagan.

En lo que respecta a la morosidad, tanto pública como privada, sigue siendo uno de los principales problemas para el colectivo. De hecho, sigue afectando a cuatro de cada diez autónomos (38,2%).

Además, los trabajadores por cuenta propia apuntan que la inflación, junto con las cotizaciones y los impuestos, han sido las principales losas que han puesto seriamente en riesgo la continuidad de muchos negocios.

La subida de los precios (inflación) afecta a prácticamente nueve de cada diez autónomos (86,1%), el hacer frente a los impuestos dificulta el negocio al 83,7% de los autónomos encuestados y hacer frente a las cotizaciones afecta al 79,4% del colectivo.

En el lado contrario, las cuestiones que menos afectan a los atuónomos son: el coste de los alquileres, que no afecta al 49,9% de los autónomos encuestados y la subida de los tipos de interés, donde el 29,9% afirma no verse afectados.

VISIÓN NEGATIVA DE LA ECONOMÍA Y NO LLEGAN LOS FONDOS EUROPEOS

En relación a la economía, ocho de cada diez autónomos (80,7%) tiene una visión negativa de la misma, frente al 15,5% la considera positiva.

Asimismo, en lo que respecta a las ayudas europeas, dos de cada tres autónomos (67,1%) afirma que no ha tenido acceso a ninguna de las ayudas de los fondos 'Next Generation'.

Sin embargo, las ayudas para digitalizar las empresas son las más solicitadas por los trabajadores por cuenta propia españoles, concretamente, por el 22,2% de los autónomos encuestados. En este sentido, el 38,2% dice haber tramitado el 'Kit Digital', frente al 57,1% que dice no haberla solicitado.

AUMENTAN LOS QUE HAN COMUNICADO SU PREVISIÓN DE INGRESOS

En el barómetro de enero se destaca que únicamente el 18,6% de los autónomos encuestados - unos 620.000 - señala haber comunicado su previsión de ingresos para los próximos meses y así adecuar su cuota de autónomos a sus ingresos reales. Sin embargo, esta cifra es ligeramente superior al barómetro de septimebre, cuando el 15% así lo indicó.

Del porcentaje que lo ha comunicado, cuatro de cada diez (40,1%) indica que paga el mismo importe o uno muy similar, mientras que el 23,8% asegura que su cuota a pagar ha disminuido frente al 33,1% que afirma que el importe a pagar ha aumentado.

Por otro lado, del 48% de los autónomos señala que no ha comunicado su previsión de ingresos y uno de cada cuatro (25,3%) aún anda muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si ha realizado o no dicha comunicación.