Sordo (CCOO) apoya la candidatura de Díaz a la OIT: "Hay que fortalecer la OIT y ella puede jugar ese papel"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha expresado este jueves su apoyo a la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Sería muy relevante que una persona de procedencia, digamos progresista, y que tiene una visión de las políticas laborales y del diálogo social que nosotros compartimos en buena medida, pudiera alcanzar esa posición", ha afirmado el dirigente sindical en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Sordo ha subrayado que la OIT es una institución muy importante, que el "trumpismo internacional está tratando también de contaminar", por lo que resulta necesario fortalecerla, algo que podría conseguir, en su opinión, la ministra española.

"La dirección de la OIT es un marco de muchísima trascendencia global y en un momento como éste, en el que se intenta dinamitar cualquier ámbito multilateral, en el que asistimos a una ofensiva reaccionaria sin precedentes, fortalecer la OIT sería muy importante y, en mi opinión, Yolanda Díaz puede jugar ese papel", ha defendido el líder de CCOO.

Sordo ha afirmado que la OIT no es un espacio internacional sin trascendencia, sino todo lo contrario, pues de ella salen normas pactadas que se tienen que transponer a las legislaciones nacionales. "Y muchas de sus recomendaciones han acabado en la legislación de países, no ya sólo de España, sino de otros países en todo el mundo", ha recalcado.