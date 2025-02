Sordo (CCOO) avisa de que rechazarán rebajar la jornada por sectores o por tamaños de empresas

Defiende que la movilización del 4 de marzo en Barcelona servirá para "dificultar" que los grupos políticos digan 'no' a reducir la jornada

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avisado que desde el sindicato no van a aceptar una "excepción" a reducir la jornada laboral ni por "sectores" ni por "tamaños de empresa", y ha indicado que aunque no les consta que algún partido político haya propuesto medidas en este terreno, no las aceptarán si se llegan a plantear.

Así lo ha indicado este jueves en una rueda de prensa en la que ha presentado un estudio de brecha de género, donde ha asegurado ser "consciente" de que el texto para llevar la jornada a 37,5 horas en 2025 cambiará hasta que se vote en el Congreso, pero que desde los sindicatos no permitirán que se "desnaturalice" el acuerdo suscrito con el Ministerio de Trabajo.

"Una cosa es asumir determinados cambios y otra cosa es que se desnaturalice un acuerdo que tiene que tener al menos dos elementos taxativos: una reducción del tiempo de trabajo hasta las 37 horas y media semanales para el conjunto de los sectores y empresas y un sistema de control efectivo del tiempo de trabajo para que lo que pactamos no se quede un poco en una declaración de intenciones que se incumpla de forma más o menos sistemática", ha expuesto.

En este sentido, ha defendido que la movilización anunciada para el día 4 de marzo en defensa de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, y que se celebrará en Barcelona, servirá para "dificultar" que los grupos políticos digan 'no' en el Congreso a recortar el tiempo de trabajo sin merma salarial.

"La reducción de jornada es una medida evaluada y valorada muy positivamente por la ciudadanía, pero sobre todo si forma parte de la conversación pública, yo estoy convencido que los partidos, incluso de centroderecha, van a tener dificultades para justificar un voto en contra de una medida que su electorado seguramente comparta", ha aseverado.

LA HARÁN EN BARCELONA PORQUE "HAY PARTIDOS QUE TIENE LA SEDE ALLÍ"

El sindicalista ha indicado que la movilización será "muy fuerte" y ha justificado que se realice en Barcelona porque "hay algunos partidos que tienen por allí la sede" y porque fue en la ciudad condal donde se realizó la 'huelga de la Canadiense', que rebajó la jornada laboral hace más de un siglo en España.

"Somos conscientes de que el éxito o el fracaso de la reducción de la jornada laboral va a tener una relación directa con el nivel de problematización social y de conversación social que haya en torno a la reducción de jornada", ha expuesto.

Sobre los apoyos políticos a la medida, Sordo ha recordado que Junts todavía no tiene una posición cerrada y que tienen aún una reunión pendiente con Esquerra Republicana dentro de la ronda de contactos que están realizando junto a UGT para mediar en la negociación.

El líder sindical ha reconocido que no ha habido "ninguna gran novedad" sobre estos contactos y que prevén que las formaciones con presencia en el Congreso realicen una batería de propuestas encaminadas a meter recursos públicos para compensar los efectos económicos de la recortar el tiempo de trabajo, sobre todo en las pymes.