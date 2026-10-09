Sordo (CCOO) pide elevar el SMI y sitúa la subida de los salarios entre las reivindicaciones de la huelga

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado la necesidad de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante el repunte de la inflación y ha avanzado que esta será una de las reivindicaciones de la huelga general de 24 horas convocada para el próximo 11 de noviembre, en la que también exigirán subidas para el conjunto de los salarios.

"Nosotros lo hemos pedido ya a mediados de año, porque vimos que la inflación subía", ha explicado Sordo en una entrevista en 'La Hora de la 1', en el canal 24 horas, en la que ha advertido de que la situación en Oriente Próximo está incrementando los precios "de una forma importante".

El dirigente sindical ha señalado que la revisión del SMI será "una de las banderas" de la convocatoria de movilización general, aunque ha insistido en que la reivindicación debe ir más allá del salario mínimo y alcanzar al conjunto de los trabajadores.

"Yo creo que es importante impulsar el SMI, pero hay que recordar que hay gente que estando un poco por encima del SMI sigue con sueldos que no le llegan para pagar una hipoteca o para pagar productos básicos", ha advertido.

"Hay que extender esa subida al conjunto de los salarios y ese es el objeto o uno de los dos o tres objetos principales de nuestra movilización", ha afirmado Sordo, que ha vinculado esta reivindicación con el encarecimiento de los precios y la situación de la vivienda.

Sobre los motivos que han llevado a los sindicatos a convocar una huelga general, el secretario general de CCOO ha explicado que "han confluido algunos factores" y que una organización sindical está "obligada a leer el humor social que hay en cada momento".

"Nosotros sabíamos que había un malestar larvado en una parte de la sociedad española sobre el tema de la vivienda y que iba a saltar con alguna chispa. Lo que pasa es que era difícil prever la chispa", ha relatado.

A su juicio, esa chispa ha sido "dramática" y ha estado relacionada con la secuencia del desahucio de Maricarmen, de 87 años, su posterior fallecimiento y el rechazo del Congreso a los dos reales decretos ley en materia de vivienda, que no fueron convalidados por la mayoría formada por PP, Vox y Junts.

"A partir de ahí yo creo que se ha producido una reacción social que encauza ese malestar, esa fractura social que yo creo que existe con el tema de la vivienda", ha indicado.

Asimismo, ha acusado a las organizaciones empresariales de conducir a esta situación y ha recordado que CCOO ya tenía previsto movilizar a su activo sindical durante el otoño para desbloquear los convenios colectivos.

Por tanto, Sordo ha señalado que ha sido la "confluencia" de estos factores --vivienda, negociación colectiva, salarios e inflación-- lo que ha derivado en la decisión de apostar por una gran movilización social" como es la huelga general de 11 de noviembre, convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y con la participación de otras formaciones como CCOO y UGT.

SUBIDA DEL SMI PARA 2027

En cuanto al SMI, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, encargó este jueves a la comisión que asesora al Gobierno sobre esta cuestión que haga su propuesta de subida para el ejercicio 2027 antes de finales de este mes o principios de noviembre, como tope máximo.

Así lo señaló la propia Díaz tras reunirse con los expertos de esta comisión, que, según insistió la ministra, estaban convocados antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Díaz no entró en si dará tiempo a aprobar la subida del SMI de 2027 antes de los comicios y se limitó a señalar que les ha dado un plazo a los expertos para su informe y que después se convocaría la mesa de diálogo social para abordar la propuesta, como se ha hecho siempre. Lo que sí ha dicho es que el 1 de enero, las empresas ya deberían conocer cuánto va a subir el salario mínimo en 2027.