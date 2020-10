Sordo reclama a Sánchez abordar la "corrección" de aspectos centrales de la reforma laboral antes de que finalice 2020

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordar la "corrección" de aspectos centrales de la reforma laboral del año 2012 antes de que concluya el 2020.

Sordo ha explicado, en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria donde participa en unas jornadas, que tanto desde Pepe Álvarez (UGT) y él mismo han enviado una carta a Sánchez para mostrarles su preocupación ante las informaciones publicadas en las que se hace referencia a que "España va a poner ocho reformas encima de la mesa a cambio de los fondos" europeos y, entre ellas, estaría la reforma laboral pero "no para derogarla, sino para hacer otras cosas".

En este sentido, apuntó que la UE "no está pidiendo ningún peaje laboral por los recursos del Fondo de Reconstrucción para España, no es verdad". Por ello, señaló que próximamente se reunirán con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para trasladarle la visión que los sindicatos españoles tienen de la situación actual.

Sordo ha incidido en que "no" existe un "condicionamiento de los 72.000 millones del fondo de reconstrucción a que no se toque la reforma laboral en España, no es verdad", de ahí que dijo que "suena raro" que desde el Gobierno central se traslade eso, por ello instan a Sánchez a que "aclare su posición".

"Para Comisiones Obreras la reforma laboral tiene que ser desmontada en los aspectos que ya veníamos hablando con el Gobierno en el mes de marzo porque si esto no se hace el riesgo de caída salarial es intensísimo, es mucho mayor que si se hace y además afecta de forma particular a estructuras económicas como la de Canarias", apostilló.

En concreto, se refirió a la posibilidad de que se puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales "sin causa económica" o las no aplicaciones de los convenios, es decir, "aspectos centrales de la reforma laboral que han impulsado prácticas perversas, por ejemplo, como las de las camareras de piso donde se están cobrando salarios de miseria en muchos hoteles".

Por ello, incidió en que CCOO "no renuncia" a corregir estos aspectos de la reforma laboral, mientras que otras partes como la contratación y el despido afirmó que son "conscientes de que no se pueden arreglar en un mes" y se pueden negociar durante el 2021, ya que se trata de una negociación "bastante más difícil".

Sordo que subrayó que los frutos del diálogo son ahora "más patente que nunca", consideró que la prórroga de los ERTE se prolongará más allá del 31 de enero 2021 porque tienen que "seguir siendo la palanca". Además, en el caso de Canarias apuntó que es "preocupante" que mientras en el conjunto del territorio nacional aproximadamente el 80 por ciento de los 3,5 millones y medio de personas afectadas por ERTE los meses de marzo, abril y mayo se han incorporado a los puestos de trabajo, en las islas apenas supera el 60 por ciento.

ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, Sordo también se refirió al estado de alarma aprobado ayer por el Congreso de los Diputados, afirmando que "es necesario para dar seguridad jurídica a otra serie de medidas de restricción que desgraciadamente hay que tomar".

De todos modos, consideró que el problema de la pandemia en España "no tiene que ver con la figura jurídica que avale esas medidas", sino con la "dificultad ante una situación desconocida", así como con la inversión en materia de sanidad, particularmente en Atención Primaria, con los rastreos, con si se tiene un sistema de transporte público lo "suficientemente dotado para minimizar los contagios", o con los recursos que se tiene en función pública para poder resolver correctamente cuestiones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital.

Por ello, apuntó que el debate debe estar en el modelo que se busca para cada una de estas cuestiones, para agregar de que existen indicios de que si la pandemia se contiene en un "plazo razonable" el repunte de la economía "podría ser importante".

FORMACIÓN

Finalmente, el secretario de CCOO en Canarias, Inocencio González, informó de que el sindicato lleva a cabo estos días un seminario de dentro de un plan de formación sobre negociación colectiva y de diálogo social en el que participan como ponentes, además de Unai Sordo, otros como la exconsejera regional Margarita Ramos o el economista y asesor del secretario de Estado de Empleo, Bruno Estrada.