La subida salarial media pactada en convenio se situó en el 2,91% en febrero, por encima del IPC

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,91% en febrero, ligeramente por encima de la subida del 2,87% del mes anterior, pero seis décimas por encima del IPC de febrero, cuya tasa interanual se situó en el 2,3%, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme este viernes el dato definitivo.

Según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el aumento salarial medio del 2,91% registrado en febrero, se reportan dos meses consecutivos de subidas por debajo del 3% tras 17 meses continuos de incrementos por encima de este porcentaje.

Las organizaciones sindicales y patronales deben negociar este año el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras vencer el pasado diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Para el nuevo acuerdo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028.

Además, han propuesto una subida adicional del 1% en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo del salario medio nacional y una subida del 3% para los que estén por debajo el 30%. De igual manera, plantean un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años en caso de desviación de la inflación.

LOS CONVENIOS FIRMADOS ESTE AÑO CONTEMPLAN UNA SUBIDA MEDIA DEL 3,22%

La mayor parte de los convenios registrados en febrero en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2026.

En concreto, en el segundo mes del año se han registrado un total de 2.098 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, de los que sólo 28 se han firmado hasta febrero, con una subida salarial media del 3,22%, muy por encima de la inflación adelantada de febrero. El resto de convenios, 2.070, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio del 2,91%.

En total, los 2.070 convenios registrados en los dos primeros meses del año daban amparo a 7,08 millones de trabajadores.

MÁS DE LA MITAD DE LOS TRABAJADORES, SIN CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte de los convenios registrados hasta febrero no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 2.098 convenios contabilizados, sólo el 30,2% (634 convenios) contaba con una cláusula de garantía salarial y, de ellos, 414 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a más de 2,9 millones de trabajadores de los más de 7,1 millones amparados por los convenios registrados hasta febrero, el equivalente al 40,95% del total, tasa superior a la existente a enero de 2026 (44,75%).

Así, más de la mitad de los trabajadores carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. No obstante, la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento sigue siendo mayor en casi 20 puntos a la contabilizada en diciembre de 2023 (21,08%).

Del total de convenios registrados hasta febrero, 1.562 eran de empresa, con efectos sobre 371.985 trabajadores y una subida salarial media del 2,53%, mientras que 492 eran convenios sectoriales y daban cobertura a más de 6,6 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 2,95%.

LA JORNADA MEDIA SEMANAL, EN 38,08 HORAS

La jornada media pactada en convenio se situó hasta febrero en 1.738,45 horas anuales por trabajador (1.704,26 horas en los convenios de empresa y 1.740,09 en los convenios de ámbito superior).

En promedio semanal, esta jornada de 1.738,45 horas anuales equivale a 38,08 horas, frente a las 37,5 horas semanales de jornada máxima legal (1.712 horas anuales) contempladas en el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada que decayó tras prosperar las enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Junts el año pasado.

A la luz de los datos de febrero, la jornada media en los convenios de empresa se sitúa en el entorno de las 37,33, ligeramente por debajo del objetivo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos de bajar la jornada hasta las 37,5 horas. En los convenios sectoriales, la distancia es mayor, pues la jornada media semanal es de 38,11 horas.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR 'DESCUELGUES' SUBEN UN 9,2%

La estadística de Trabajo revela además que hasta febrero se registraron 107 inaplicaciones de convenios, por encima de las 98 del mismo mes de 2025 (+9,2%).

Estos 'descuelgues' afectaron a un total de 5.104 trabajadores, frente a los 4.380 afectados hasta febrero de 2025, lo que supone un aumento del 16,5%. El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.