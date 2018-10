Toxo y Méndez dicen a Rajoy que crecer al 2,9% no garantiza más empleo

Actualizado 27/04/2015 12:00:10 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han respondido este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la previsión de crecimiento económico del 2,9% para este año "les dice poco", pues "no hay ninguna garantía" de que se vaya a traducir en más empleo y de calidad, en un aumento de los salarios y en una reducción de las desigualdades.

En la rueda de prensa para presentar los actos con los que ambos sindicatos conmemorarán el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Toxo y Méndez han advertido de que, aunque se ha salido de la recesión, España aún no ha dejado la crisis atrás, pues los ciudadanos no están notando la mejora de las cifras macroeconómicas en sus bolsillos, sigue habiendo 5,4 millones de parados, la cobertura del desempleo está rozando mínimos históricos, hay 770.000 familias que no tienen ningún ingreso laboral y 2,5 millones de parados no cobran ninguna prestación.

Estos "destrozos", han denunciado, son consecuencia de la política de recortes y austeridad aplicada desde el año 2010, razón por la que han reclamado un cambio en la política económica, también a nivel europeo.

"El porcentaje del 2,9% esgrimido por Rajoy nos sigue diciendo poco. Es un dato, pero no hay garantía de que ese dato se traducirá en más y mejor empleo, menos desigualdades y más salario. La salida de la crisis sigue estando muy lejos si no se define una verdadera agenda de progreso, donde junto al esfuerzo solidario de los trabajadores, los empresarios y administraciones públicas hagan otro esfuerzo solidario. Y no parece que vayamos en esa dirección", ha manifestado Méndez.

Toxo, por su parte, ha advertido a Rajoy de que ese ritmo de crecimiento "no es sostenible en el tiempo" en un contexto de ralentización de la economía europea. En este sentido, ha recordado que el crecimiento para España que proyectan los expertos para 2016 es sensiblemente menor.

"El presidente Rajoy se las promete muy felices. Dice que se van a crear 600.000 empleos este año. Todavía le faltan otros cinco millones para llegar al pleno empleo", ha afirmado Toxo.

La necesidad de promover una política económica distinta para que la recuperación llegue verdaderamente a los ciudadanos será una de las principales reivindicaciones de los sindicatos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

UGT y CC.OO. han organizado de manera conjunta 80 manifestaciones (68) y concentraciones (12) por todo el país para celebrar la Fiesta del Trabajo, cuyo lema elegido para este año es 'Así no salimos de la crisis. Las personas son lo primero'.