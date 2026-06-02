Trabajo recomienda el teletrabajo ante la visita del Papa a Madrid, Canarias y Cataluña

Archivo - Un hombre teletrabajando desde su casa
Archivo - Un hombre teletrabajando desde su casa - EDUARDI PARRA/EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: martes, 2 junio 2026 10:19
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MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha enviado este martes a las Delegaciones de Gobierno una recomendación para teletrabajar ante posibles restricciones de la movilidad que puedan afectar a los trabajadores con motivo de la visita del Papa a distintas localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias.

Según ha informado el Departamento que dirige Yolanda Díaz, esta recomendación busca favorecer la protección de la seguridad de los trabajadores, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos.

Ante la eventual adopción por parte de las autoridades competentes de recomendaciones, limitaciones o restricciones a la movilidad de personas y vehículos en determinadas zonas, Trabajo ha recordado el marco normativo aplicable y ha emitido una serie de recomendaciones.

Así, aconseja a las empresas valorar el recurso prioritario al teletrabajo cuando las autoridades competentes recomienden evitar desplazamientos o establezcan medidas que dificulten o limiten el acceso a los centros de trabajo, siempre que sea posible y existan las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo.

Con carácter preventivo y en la medida de lo posible, Trabajo emplaza a empleadores y trabajadores de los ámbitos territoriales que puedan estar afectados por estas recomendaciones, a que planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias, incluida la posibilidad de acordar voluntariamente el recurso al trabajo a distancia, durante los periodos en que puedan producirse afecciones relevantes a la movilidad.

Trabajo recuerda que la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, prevé dicha modalidad de prestación de servicios ante este tipo de situaciones.

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