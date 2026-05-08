El Tribunal Supremo avala el ERE para 609 personas de MasOrange

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha avalado el despido colectivo que afectó a 609 empleados de la compañía MasOrange en 2025, lo que suma un nuevo espaldarazo judicial a la acción de la empresa después de que en abril del pasado año la Audiencia Nacional ya desestimara las demandas interpuestas por los sindicatos USO y CCOO contra el ERE.

Según el contenido de la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press y ha adelantado 'Expansión', fechada a 24 de abril, la decisión se basó en causas objetivas debido a que "basta acudir al informe técnico para corroborar que concurre la causa económica invocada por la empresa. Existían pérdidas de más de 400 millones de euros a 30 de junio. Y que, al cierre, se preveían 583 millones de pérdidas a finales de 2024".

Así concluye que la sala de lo Social del Tribunal Supremo ha decidido "desestimar los recursos de casación interpuestos por Unión Sindical Obrera (USO) y por Comisiones Obreras (CCOO)" y "declarar firme la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 55/2025".

Los sindicatos UGT y Fetico acordaron con la dirección de la empresa de telecomunicaciones el ERE que afectaba a 650 empleados, aunque finalmente se redujo a 609, y que, sin embargo, contó con la oposición de USO y CCOO, lo que produjo el enfrentamiento entre los sindicatos y el intento de estos dos últimos de impugnar el procedimiento a través de los tribunales.

Las condiciones pactadas entre la empresa y los sindicatos firmantes en el ERE incluían una indemnización de entre 47 y 34 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades para las personas que se adhiriesen de forma voluntaria al proceso.

En tanto, para los trabajadores que saliesen de la compañía de manera forzosa la indemnización se situó entre 45 y 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.

La sentencia de la Audiencia Nacional respaldó la motivación económica del ERE aducida por la compañía para llevar adelante el proceso. "Basta acudir al informe técnico (...) para corroborar que concurre la causa económica invocada por la empresa (...) De abril a junio de 2024, existían pérdidas de más de 400 millones de euros a 30 de junio. Y que, al cierre, se preveían 583 millones de pérdidas a finales de 2024", recogía la resolución en línea con lo expuesto en la reciente decisión judicial del Tribunal Supremo.

La Audiencia también reconoció la existencia del grupo laboral MasOrange, argumento esgrimido por USO y CCOO para apoyar su demanda. "(...) lo cierto y verdad es que entender que la presencia del grupo laboral aparece de forma sorpresiva en el periodo de consultas es obviar todo un proceso previo de integración que se produce en las sociedades", apuntó la sentencia.