UGT denuncia el uso "fraudulento" del periodo de prueba de los contratos fijos para precarizar el empleo

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez - María José López - Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha advertido este lunes de que el periodo de prueba en los contratos indefinidos se está utilizando "como una vía de precarización del empleo", por lo que ha instado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a desarrollar campañas específicas para vigilar y corregir el posible uso fraudulento de este instrumento.

Durante una rueda de prensa para presentar un informe sobre el mercado laboral, UGT denuncia que en 2025 (con datos hasta noviembre) se produjeron 31.600 bajas en contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba, mientras que en 2019 --antes de la reforma laboral y de que estallase la pandemia-- se contabilizaron un total de 5.900 bajas por este motivo, esto es, 5,3 veces menos.

El sindicato también observa un incremento del porcentaje que suponen este tipo de bajas sobre el total desde la aprobación de la reforma, alcanzándose en los últimos cuatro años los valores máximos de toda la serie, desde 2009.

Según UGT, en 2025, casi siete de 100 bajas se producían por este motivo, mientras que el promedio registrado en el último periodo expansivo (2014-2029) no llegaba a cinco, con un 4,6% sobre el total de bajas).

Relacionando el número de bajas por no superar el periodo de prueba con el total de contratos indefinidos firmados, los resultados son, incluso, "más negativos". "En conclusión, las bajas por no superar el periodo de prueba han aumentado en términos absolutos y relativos, alcanzando niveles superiores a los registrados antes de la reforma laboral", sostiene.

Así, el sindicato ha argumentado que hay empresas que se aprovechan de que el despido en el periodo de prueba de un contrato indefinido no cuenta con indemnización para utilizar esta modalidad como un reemplazo del contrato temporal.

"El incremento de las bajas durante el periodo de prueba en contratos indefinidos podría indicar un uso inadecuado de esta figura en determinados casos. Si bien parte de este aumento puede explicarse por el propio dinamismo del mercado laboral, su evolución obliga a mantener una vigilancia activa para evitar posibles prácticas fraudulentas que erosionen los avances logrados en la estabilidad laboral", señalan desde UGT.

Al mismo tiempo, y aunque la rotación ha caído "muchísimo" en los contratos temporales, UGT advierte de que persiste una elevada concentración de contratos de muy corta duración: el 38,4% duran menos de un mes, y el 15,3% presenta una duración de entre uno y seis meses.

Para UGT, este fenómeno sugiere que, aunque la temporalidad ha disminuido en términos agregados, "sigue existiendo un segmento del mercado laboral caracterizado por una elevada rotación y una notable inestabilidad efectiva". En este sentido, señalan que el reto no es sólo reducir la temporalidad, sino mejorar la calidad real del empleo "en todas sus dimensiones".

Al tiempo que se ha reducido la rotación en los contratos temporales, UGT también aprecia de manera paralela un incremento de la rotación de los indefinidos, pero con "toda la lógica", pues el contrato indefinido y el contrato fijo discontinuo han absorbido contratos "hiperprecarios", temporales, que se encontraban en el contrato de obra o servicio.

"Estos contratos han pasado a ser, con muchísimas mejores condiciones laborales y con mayor estabilidad en el empleo, fijos, discontinuos, pero, lógicamente, algunos de ellos tendrán una menor estabilidad que un indefinido, a tiempo completo y ordinario. Esto es absolutamente normal", sostienen desde UGT.

No obstante, se trata de una cuestión a analizar, por lo que UGT ha pedido al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a las instituciones que realizan estadísticas que tengan en cuente este fenómeno para poder captarlo bien. "Hay que pedir que se pregunte cosas que a lo mejor antes no eran necesarias y ahora sí para poder indagar un poco más. De momento lo que tenemos son indicios, pero nos parece una evolución absolutamente normal", sostienen desde UGT.

SIGNOS DE DESACELERACIÓN EN EL EMPLEO TECNOLÓGICO

En el informe, el sindicato advierte además de "signos de desaceleración recientes" en el empleo tecnológico, junto con problemas de retención de talento, que "plantean riesgos para la consecución de los objetivos de transformación digital y requieren una estrategia más ambiciosa en materia de formación, innovación y mejora de las condiciones laborales".

En concreto, el sindicato indica que aunque el empleo tecnológico en España ha experimentado una expansión notable en los últimos años, superando el millón de personas ocupadas y aumentando su peso en el empleo total hasta el 4,7%, en 2024-2025 se experimentó por primera vez desde 2017 una caída interanual, especialmente en áreas clave como telecomunicaciones, ingeniería e I+D, "lo que sugiere una fase de desaceleración tras el fuerte impulso posterior a la pandemia".

UGT apunta además en su informe que los datos disponibles no evidencian la existencia de un problema generalizado de falta de mano de obra o vacantes en el mercado laboral, ya que su peso relativo en España (0,9 %) es muy reducido en el contexto europeo, el tercero más bajo de toda la UE.

"Las dificultades puntuales para cubrir algún empleo se concentran en determinados sectores y territorios, y en muchos casos están vinculadas a las pobres condiciones laborales ofrecidas o a factores externos, como el acceso a la vivienda", subraya el informe.

De hecho, el sindicato alerta de que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un factor clave que condiciona el funcionamiento del mercado laboral, limitando la movilidad geográfica y afectando especialmente a los colectivos más vulnerables.

UN CICLO EXTRAORDINARIO PARA EL EMPLEO, PERO CON SOMBRAS

Durante la rueda de prensa, UGT ha hecho hincapié en el "extraordinario" ciclo que ha vivido el empleo en los últimos años, con la reforma laboral de 2021 como factor determinante.

Así, desde la aprobación de la reforma laboral en diciembre de 2021 el empleo ha crecido más de un 10% en España, superando la cifra de 22 millones de ocupados; la tasa de temporalidad ha caído más de 10 puntos, alcanzando un mínimo histórico del 15%; la tasa de paro ha bajado del 10% por primera vez desde 2008 y el de larga duración ha descendido más de un 40%.

Aunque se trata de avances "muy importantes" que apuntan a un positivo cambio estructural en el mercado de trabajo, UGT insiste en que persisten deficiencias importantes, como el alto porcentaje de empleo a tiempo parcial involuntario, la dificultad de inserción de gran parte del paro existente o la precariedad laboral general que siguen soportando los jóvenes.

De hecho, UGT alerta de que el empleo a tiempo parcial, ocupado mayoritariamente por mujeres y en gran parte involuntario, constituye "uno de los principales focos de precariedad laboral".

El sindicato ha hecho hincapié también en el elevado volumen de horas extraordinarias que se realizan, especialmente no remuneradas, que siguen el 39% del total, generando pérdidas salariales para los trabajadores de unos 2.500 millones de euros anuales y una merma de ingresos para la Seguridad Social de aproximadamente 775 millones de euros.

En cuanto al paro, el sindicato ha reconocido que cada vez es más difícil obtener reducciones adicionales del desempleo, por lo que ha instado a poner en marcha políticas activas de empleo más eficaces y mejor orientadas.

En este sentido, denuncia que la atención personalizada a los desempleados es todavía "muy desigual" y que la ratio de orientadores en España está muy por debajo de la media europea, y ha pedido más recursos y que se cree de una vez la nueva Agencia Española para el Empleo.