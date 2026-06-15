UGT inicia este martes las concentraciones en Hacienda por el V Convenio único del personal laboral de la AGE

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MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT arranca este martes a las 12.00 horas las concentraciones anunciadas ante el Ministerio de Hacienda para reclamar avances en la negociación del V Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE).

Entre las principales reivindicaciones para el V Convenio Único, UGT reclama más empleo público y salarios actualizados; adaptación retributiva según el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep); una carrera horizontal y la homologación de condiciones; sistemas más flexibles de promoción; el cumplimiento de las convocatorias abiertas en el IV Convenio, que estableció el concurso abierto y permanente como sistema de movilidad, o una formación orientada tanto al desempeño del puesto de trabajo como a facilitar la promoción profesional.

La semana pasada, en rueda de prensa, el coordinador de Comunicación del convenio único, Enrique Hernández, señaló que el IV Convenio Único cuenta con 42.330 plazas, de las que solo 25.238 están ocupadas. "Con más de 17.000 puestos vacantes, la situación actual refleja un claro abandono del personal laboral en la AGE", afirmó.

Además, señaló que existen más de 7.000 plazas de turno libre comprometidas sin convocar desde 2023 "mientras los centros de trabajo soportan falta de efectivos, sobrecarga laboral y deterioro de los servicios públicos".

En concreto, esas cifras reflejan que hay más de 17.000 plazas vacantes dentro del IV Convenio Único y miles de plazas pendientes todavía de convocatoria desde las ofertas de empleo público de 2023, 2024, 2025 y 2026. Además, más de 7.000 plazas de turno libre comprometidas siguen sin ser convocadas desde 2023, mientras los centros de trabajo soportan falta de efectivos, sobrecarga laboral y deterioro de los servicios públicos.

Hernández indicó que esta situación está provocando "sobrecarga de trabajo" y "deterioro" de los servicios públicos. En este sentido, recalcó que, que cuando las plazas no se convocan o se retrasan, "los centros de trabajo pierden personal, aumenta la carga laboral y la Administración acaba perdiendo capacidad propia para prestar determinados servicios con medios públicos".

Por ello, señaló que cada vez es más frecuente "recurrir a fórmulas externas para sostener servicios esenciales". Así, recordó que en 2024 se destinaron "más de 40.000 millones a contratar servicios externos".

Por su parte, el coordinador general del Convenio Único, Alberto Pablos, destacó que de las más de 17.000 vacantes existentes, más de 11.000 están pendientes de cobertura a través de ofertas de empleo público ya autorizadas, una falta de cobertura que, según señaló, no responde solo a retrasos administrativos, sino también a un "problema retributivo".

En este sentido, subrayó que la tasa de cobertura de vacantes ha pasado del 87,6% en 2018 al 62% en 2022 porque "no son atractivos esos puestos de trabajo para la mayoría de la gente" porque los salarios "no están subiendo al ritmo que sube la vida ni el salario mínimo".

El sindicato advirtió de que la movilización de este martes será el inicio de un calendario de protestas si no se producen avances en la negociación.