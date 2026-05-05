UPTA resalta el "fuerte" crecimiento de los autónomos en 2026 frente a la caída "ficticia" de la EPA

Archivo - El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de autónomos UPTA ha resaltado este martes el "fuerte" crecimiento de la afiliación al Régimen de Autónomos a la Seguridad Social (RETA) en lo transcurrido de 2026, con más de 34.000 nuevos cotizantes a cierre de mes (no en promedio), frente a la caída "ficticia" de 60.000 autónomos arrojada por la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para UPTA, asumir este dato de la EPA como una fotografía fiel del sector "supone ignorar tanto la naturaleza de esta estadística como sus limitaciones".

"La EPA no mide afiliación real, sino percepciones sobre la situación laboral a partir de una muestra. Equiparar estas estimaciones con los registros efectivos del RETA distorsiona la evolución del colectivo. En un contexto de crecimiento sostenido, dar por buena una caída inexistente no sólo es incorrecto, sino que proyecta una imagen completamente alejada de la realidad del trabajo autónomo en España", sostiene UPTA.

Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, "el trabajo autónomo no puede medirse sólo con encuestas".

"Los datos de afiliación reflejan la realidad, no son estimaciones; todo lo demás es ruido. Resulta preocupante que se esté trasladando una imagen negativa del colectivo basada en cifras que no responden a esa realidad. Eso no ayuda ni a los autónomos ni a la toma de decisiones", ha defendido en un comunicado.