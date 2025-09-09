Vox reitera su rechazo a la reducción de la jornada laboral: "Supondría la muerte para muchas pymes"

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reiterado este martes el rechazo de su partido a la reducción de la jornada laboral que se votará este miércoles porque cree que supondría la "puntilla final" y la "muerte" para muchas pymes del país.

Vox, junto con PP y Junts, defenderá este miércoles una enmienda de totalidad en el Congreso para devolver el proyecto de ley de reducción de jornada al Gobierno. Las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 escaños, por lo que evitarán la tramitación de la norma en el Parlamento.

En este escenario, Millán ha denunciado en rueda de prensa que el debate de esas enmiendas de totalidad es "artificial" porque, en su opinión, el problema real del mercado laboral es que hay 2,3 millones de personas que perciben ingresos mínimos para subsistir. "Lo que necesitan los trabajadores españoles no son debates artificiales ni de salón, alejados de su realidad. Necesitan un Gobierno que se preocupe por ello", ha añadido.

A renglón seguido, ha señalado que el proyecto de ley para reducir la jornada es "una intromisión" en la autonomía de las empresas y supondría un aumento de la improductividad de la economía y la "muerte" de muchas empresas.

Por estos motivos, Millán cree que o el Gobierno "ignora" la realidad empresarial o bien quiere "terminar de llevar a la ruina a las pymes que componen casi el 100% de nuestro tejido empresarial", especialmente las empresas pequeñas.