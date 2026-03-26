Anetra recurre ante el Tribunal Administrativo la licitación de Renfe para crear una empresa de autobuses

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) ha presentado una reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, contra la licitación del acuerdo marco de Renfe para la creación de una empresa de transporte de viajeros en autobús.

La organización, que representa a las pymes españolas del sector, considera que dicha licitación "vulnera de forma clara los principios de libre competencia e igualdad de acceso".

En su reclamación, Anetra advierte de que el diseño de la licitación de Renfe para crear una empresa mixta de transporte de viajeros supone, en la práctica, "la exclusión de la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas del sector", favoreciendo un modelo "concentrado" que pone en riesgo la "sostenibilidad de su actual tejido empresarial".

Desde la asociación han cuestionado, además, que una entidad pública promueva un proceso de contratación que, "lejos de garantizar la concurrencia competitiva", limita la participación de operadores y consolida posiciones dominantes, en detrimento de miles de empresas y profesionales del sector.

La reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, presentada el pasado lunes 23 de marzo, se suma a la agenda de actuaciones institucionales llevadas a cabo por Anetra. Entre ellas, destacan reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la presidencia de Renfe, con responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como con distintos gobiernos autonómicos, entre los que se encuentra el de la Comunidad de Madrid.

En esta línea, Anetra ha impulsado que la sección de transporte interurbano de viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) adopte una "posición firme y conjunta" en defensa del sector.

Como consecuencia de la controversia, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia del presidente de Renfe ante la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados para explicar los criterios de una licitación que el sector califica como "claramente lesiva para la competencia y el interés general".

Por su parte, la asociación ha reafirmado su determinación de utilizar todas las vías legales e institucionales a su alcance para frenar la iniciativa y defender un modelo de contratación pública "justo, transparente y verdaderamente abierto" que no expulse a las pymes ni comprometa el futuro del transporte de viajeros por carretera en España.