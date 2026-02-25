Ceca Magán cierra 2025 con más de 30 millones de facturación y un crecimiento de un 21% - CECA MAGÁN

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ceca Magán Abogados ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 30,1 millones de euros, cifra que supone un crecimiento del 21% respecto al año anterior, y proyecta un crecimiento para el próximo año por encima del 20%, con incorporaciones en varias áreas y oficinas desde principio de año, ha informado el despacho en un comunicado.

El socio director de la firma, Esteban Ceca Gómez-Arevalillo, ha afirmado que "superar los 30 millones de euros no es solo un hito económico, sino la confirmación de un modelo de firma pensado para acompañar a las empresas cuando las decisiones son verdaderamente estratégicas".

"Nuestro crecimiento es consecuencia directa de la confianza de nuestros clientes, del rigor de nuestros equipos y de una visión clara: aportar seguridad jurídica y criterio en un contexto empresarial cada vez más exigente", ha señalado.

Ceca Magán ha afirmado que el despacho ha consolidado "su liderazgo como firma jurídica multidisciplinar reforzando su modelo de asesoramiento integral, que combina excelencia técnica y visión de negocio, y posicionándose como uno de los referentes del middle market".

Durante los últimos cinco años la firma ha experimentado un crecimiento acumulado del 160%, una evolución que obedece "a la solidez de un modelo sostenible, a la consolidación de relaciones estratégicas con sus clientes y a una estructura organizativa diseñada para generar crecimiento rentable y sostenido en el tiempo", ha asegurado.

En este contexto, en 2025 la firma ha registrado un crecimiento en la cartera de clientes del 26%, un indicador que, según ha considerado, "evidencia la confianza sostenida del mercado, la calidad del posicionamiento competitivo y la solidez de su propuesta de valor".

Esta estrategia se ha traducido, durante el ejercicio 2025, en un crecimiento especialmente significativo de aquellas áreas directamente vinculadas a la toma de decisiones estratégicas y a la gestión empresarial.

El área Laboral continúa su crecimiento superior al 14% guiando a las compañías en procesos de transformación organizativa y gestión del talento. Mercantil crece un 23% reflejo del dinamismo en operaciones societarias y de reorganización empresarial y Fiscal, registra un crecimiento del 29% en contextos de mayor complejidad normativa y planificación estratégica.

El área de Derecho Digital sube un 31%, impulsado por la creciente demanda de inteligencia artificial, gobierno del dato y tokenización de activos basada en tecnología blockchain, como líneas clave de los nuevos modelos de negocio existentes, y Procesal, con una subida del 26%, se consolida como un área fundamental en la empresa.

El consejero y socio director del área laboral de la firma, Enrique Ceca Gómez-Arevalillo, ha destacado que "el desempeño de 2025 refleja la consolidación de un modelo de firma multidisciplinar que ha alcanzado plena madurez operativa y estratégica en torno a tres vectores: mayor involucración en decisiones críticas de negocio, acompañamiento en procesos de transformación corporativa y capacidad de anticipación ante riesgos regulatorios y reputacionales".

ALCANCE NACIONAL Y GESTIÓN LOCAL

En paralelo, Ceca Magán ha reforzado su apuesta por la cercanía local impulsando el crecimiento y consolidación de sus oficinas en Barcelona, Vigo y Sevilla como "ejes estratégicos de proximidad al cliente".

Según la firma, estas sedes han experimentado una evolución sostenida, apoyada en el conocimiento profundo del tejido empresarial de cada territorio y en la integración de equipos altamente especializados.

En términos cuantitativos, este posicionamiento se ha traducido en un crecimiento anual de la facturación en las oficinas territoriales. En el último año, la oficina de Barcelona ha registrado un aumento del 23%; Vigo, del 43% y Sevilla, con la incorporación de nuevas áreas, ha crecido un 205% respecto al año anterior "reflejando una potente evolución, alineada con los objetivos de desarrollo del despacho y con la solidez de su modelo de implantación territorial", ha destacado el despacho.

TALENTO, EXCELENCIA Y CULTURA DE FIRMA

Actualmente, Ceca Magán cuenta con más de 220 profesionales con una estructura societaria consolidada de 42 socios, "reflejo de una apuesta firme por el desarrollo interno, la excelencia técnica y la continuidad del proyecto a largo plazo".

El crecimiento sostenido del equipo en el último ejercicio ha permitido reforzar áreas clave y consolidar capacidades especializadas en todas las oficinas, ha sostenido.

La estrategia de la firma se centra en atraer, desarrollar y fidelizar al mejor talento, combinando planes de carrera claros, formación continua y una cultura basada en la colaboración, el liderazgo y la meritocracia.

A su juicio, "este enfoque garantiza no solo la calidad del servicio al cliente, sino también un crecimiento sostenible alineado con los valores y la visión de Ceca Magán".