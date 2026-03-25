PMcM valora el Real Decreto de la factura electrónica pero pide rapidez y visibilidad del listado de morosos

El presidente de PMcM, Antoni Cañete. - PMCM

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado positivamente la aprobación del Real Decreto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para pymes y autónomos en un plazo de dos años, aunque ha reclamado mayor rapidez en su desarrollo reglamentario y una mayor visibilidad del futuro listado de morosos para garantizar su eficacia.

A través de un comunicado, la organización indica que esta medida, prevista en la Ley Crea y Crece, vigente desde 2022, supone un avance en el control de la facturación en España, pero ha advertido de que debe ir acompañada de "instrumentos adicionales que permitan reducir de forma efectiva los plazos de pago".

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha señalado que "la factura electrónica es un paso en la dirección correcta, pero solo será efectiva si se acompaña de mayor transparencia, desarrollo normativo ágil y un sistema sancionador que garantice el cumplimiento de los plazos legales de pago".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el nuevo Real Decreto busca "corregir uno de los principales obstáculos al crecimiento empresarial", como es la falta de liquidez derivada de los largos periodos de pago, especialmente en las grandes compañías.

Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, solo el 14% de las grandes empresas en España abona sus facturas en plazo, frente al 51% de las microempresas.

En este sentido, Cañete ha subrayado que la implantación de la factura electrónica permitirá disponer de información más precisa sobre los comportamientos de pago, lo que a su juicio, será "clave" para el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. "Si se utiliza correctamente, este instrumento puede convertirse en un elemento disuasorio frente a prácticas de pago abusivas", ha añadido.

RECLAMO DE MAYOR TRANSPARENCIA

Sin embargo, la PMcM ha recordado que la Ley Crea y Crece contempla también la creación de un registro público de empresas incumplidoras, una herramienta que aún no se ha puesto en marcha. En este aspecto, la organización ha advertido de que el diseño actual "podría limitar su utilidad".

"La publicación del listado de morosos no puede ser simbólica ni de difícil acceso; debe ser visible, permanente y fácilmente localizable para que cumpla su función", ha afirmado Cañete, quien ha criticado que el acceso a esta información sea "temporal y no indexable en buscadores", lo que reduciría su impacto.

Asimismo, la plataforma ha instado al Gobierno a acelerar la aprobación del reglamento que debe desarrollar la factura electrónica. "Es fundamental que se apruebe con la máxima celeridad para evitar retrasos en su aplicación y garantizar que las empresas puedan adaptarse en los plazos previstos", ha indicado Cañete.

SANCIONES Y MARCO EUROPEO

Pese a los avances, la PMcM ha insistido en que la reducción real de la morosidad pasa por implantar un régimen sancionador efectivo. "Sin sanciones, la morosidad seguirá siendo una práctica habitual; necesitamos mecanismos que obliguen al cumplimiento de la ley", ha recalcado su presidente.

En paralelo, la entidad ha mostrado su confianza en la evolución del Reglamento Europeo contra la Morosidad, actualmente en debate en el Consejo Europeo, que prevé fijar los plazos de pago de 30 días, ampliables a 60 en determinados casos, junto con sanciones para las amepresas incumplidoras.

Sin embargo, las diferencias entre Estados miembros están dificultando el consenso. Ante esta situación, Cañete ha reclamado una mayor implicación institucional y ha advertido que la morosidad constituye "un problema estructural que penaliza especialmente a las pequeñas empresas", al tiempo que ha destacado que la Comisión Europea mantiene esta cuestión como prioritaria en su agenda para el 2026.