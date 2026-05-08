El Supremo considera accidente laboral el infarto sufrido por una teletrabajadora durante su jornada

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Supremo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha considerado accidente de trabajo el infarto de miocardio que causó la muerte de una teletrabajadora en su domicilio, dentro del horario flexible en el que desarrollaba su actividad.

Con este fallo, el Alto Tribunal revoca una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entendió que se trató de un accidente doméstico o no laboral al no haber quedado probado que se hubiera producido en tiempo de trabajo, y repone el fallo que dictó en primera instancia el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid.

Dicho juzgado estimó el recurso de la pareja de hecho de la fallecida y condenó a la mutua de accidentes Fremap al pago de la prestación por muerte y supervivencia por el fallecimiento en accidente de trabajo, respondiendo subsidiariamente la Seguridad Social en caso de insolvencia de la mutua.

La sentencia del Supremo destaca que, en el caso concreto de la mujer fallecida, la carga de la prueba de si el hecho se produjo o no en tiempo de trabajo recaía en la empresa y, en su caso, en la mutua, y no en la trabajadora (en este caso, en los familiares que reclaman las prestaciones).

De este modo, el Alto Tribunal sostiene que concurre la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, que señala que "se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo".

En el caso juzgado por el Supremo, la trabajadora prestaba sus servicios como técnico administrativo senior para una empresa, y lo hacía en modalidad de teletrabajo los lunes, miércoles y viernes con un horario flexible que abarcaba de las 9.00 a las 19.00 horas, disponiendo de una hora para comer, sin que ésta estuviera previamente fijada por la empresa.

Un día de febrero de 2022, la trabajadora fue encontrada muerta en su domicilio por un familiar, y la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio, compatible con muerte natural ocurrida aproximadamente a las 15.00 horas. También constató que la trabajadora tenía el estómago vacío y que no presentaba lesiones cardiacas significativas previas.

PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA

El Supremo recoge en su sentencia que, como regla general, no hay norma que impida que la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley de la Seguridad Social sea aplicable a los accidentes sufridos por los teletrabajadores, y que la posibilidad de aplicar la presunción a dolencias de manifestación súbita como el infarto en los casos de teletrabajo tampoco está limitada. Por tanto, la cuestión se centró en si el hecho se produjo o no en tiempo de trabajo.

En este sentido, el Alto Tribunal entiende que la carga de la prueba es del empresario cuando la empresa concreta el espacio físico (en el caso, el domicilio) y el horario de trabajo es 'online' (esto es, en conexión directa con un sistema central), ya que puede utilizar medios electrónicos o informáticos que determinen y precisen el control horario.

En cambio, añaden los magistrados, cuando el trabajo pueda desarrollarse sin conexión o fuera de Internet, la posibilidad de control empresarial está inhabilitada y, si el horario está indeterminado, corresponderá al trabajador, en principio, la carga de probar que el accidente se produjo en tiempo de trabajo.

NO CONSTA QUE A LAS 15 HORAS ESTUVIERA DESCANSANDO

No obstante, en el caso examinado, aunque la modalidad del teletrabajo estaba más cercana al modelo sin conexión que al online', el Supremo destaca que el tiempo de trabajo presentaba "un contorno impreciso que no puede ir en contra de quien, como la trabajadora, presta servicios en teletrabajo, con horario determinado y con una flexibilidad muy atenuada, jugando a su favor elementos determinantes que llevan a concluir que no consta que a las 15.00 horas estuviera descansando".

"Era la empresa y, en su caso, la mutua de accidentes, las que debían demostrar, mediante un control de la actividad laboral, que la trabajadora había terminado su jornada a las 15.00 horas o que había iniciado a esa hora la pausa para comer. No consta ni lo uno ni lo otro. Tampoco hay constancia de que la trabajadora comiera habitualmente a una hora determinada. Por otra parte, no hay rastro documental de que, con relación a las condiciones del trabajo, el documento de control de la actividad fuera facilitado por la empresa a la trabajadora", añade el tribunal.

FALLECIÓ CON EL ESTÓMAGO VACÍO

En cambio, el Supremo sí considera acreditado que la mujer falleció con el estómago vacío, indicio que, vinculado a los antecedentes expuestos, le permite afirmar que la trabajadora estaba en tiempo de trabajo, lo que a su vez aboca a la aplicación de la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS) a los efectos de presumir la existencia de accidente de trabajo.

"En el supuesto que examinamos, la duda razonable que expresa la sentencia recurrida sobre el hecho de que el fallecimiento ocurrido se produjera en tiempo de trabajo, no justifica que deba recaer la carga de la prueba de dicha circunstancia en la persona teletrabajadora. Concurren esas otras circunstancias que demuestran que, pese a la flexibilidad horaria, hay indicios sólidos y concluyentes que demuestran que la muerte sobrevino en tiempo de trabajo. Por tanto, queda expedita la aplicación de la presunción del artículo 156.3 de la LGSS, que podía haberse contrarrestado mediante la prueba en contrario", concluye el Supremo.