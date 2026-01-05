La actividad del sector servicios de China moderó su crecimiento a mínimos de seis meses, según PMI

Archivo - Zona de restaurantes en Pekín. China - ZHANG CHENLIN / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ritmo de crecimiento de la actividad del sector servicios de China se moderó ligeramente en diciembre, en lo que supuso el cuarto mes consecutivo de desaceleración, según el índice PMI, elaborado por S&P Global, que se situó en 52 puntos, una décima menos que el mes anterior y su nivel más bajo desde junio de 2025.

A pesar de la pérdida de impulso en diciembre, el PMI de servicios de China continuó indicando expansión de la actividad, ya que una lectura del índice superior a 50 puntos implica crecimiento, mientras que un resultado por debajo de este umbral supone contracción.

En diciembre, tanto los nuevos pedidos como la actividad comercial se expandieron a su ritmo más lento desde junio, lo que llevó a las empresas a recortar sus plantillas, provocando una ligera acumulación de trabajo atrasado.

Mientras tanto, la intensa competencia en el mercado contribuyó a una nueva caída de los precios de producción, a pesar de que los costes de los insumos siguieron aumentando. No obstante, la confianza empresarial respecto al año entrante mejoró hasta alcanzar su máximo en nueve meses.

"Si bien el índice de nuevos pedidos continuó la tendencia de crecimiento observada desde principios de 2023, el ritmo de crecimiento se desaceleró en comparación con el mes anterior debido a una nueva caída en los nuevos negocios de exportación. Los nuevos negocios de exportación volvieron a contraerse tras una breve mejora en noviembre, principalmente debido a la reducción del número de turistas, especialmente de Japón", explicó Yao Yu, fundador de RatingDog.

Por otro lado, el experto destacó que la confianza empresarial mejoró significativamente, y el índice de expectativas de actividad futura alcanzó su máximo en nueve meses ante las previsiones de unas condiciones de mercado más sólidas y los planes de expansión empresarial para 2026.

En general, el sector servicios cerró 2025 con un perfil de "crecimiento moderado y altas expectativas", aunque Yu advirtió de que, si bien la recuperación de las expectativas respalda las perspectivas para 2026, la contracción del empleo y la volatilidad de la demanda externa siguen siendo limitaciones clave para el sector.