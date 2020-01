Las agencias de rating prevén un Gobierno continuista, pero avisan de los riesgos de deshacer reformas

Actualizado 07/01/2020 19:28:12 CET

Moody's y S&P alertan de los riesgos de derogar las reformas realizadas en anteriores legislaturas

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de calificación crediticia han anticipado pocos cambios en las políticas económicas de España tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, por lo que se mantienen a la espera de ver los primeros Presupuestos del Ejecutivo de coalición para valorar cuál será el rumbo de la política económica.

"Aunque España ha sido capaz finalmente de formar gobierno, su mayoría es débil y el país no tiene experiencia con gobiernos de coalición", ha explicado la analista del rating soberano de España y vicepresidenta de Moody's, Kathrin Muehlbronner.

La firma ha señalado que espera un mayor gasto para el presente año, aunque también "más y nuevos impuestos para mantener el déficit presupuestario bajo control". Con respecto a los impactos crediticios, Moody's ha indicado que esperará a ver los Presupuestos de este año, que serán "el primer indicador clave de la dirección de la política económica del Gobierno".

"Un riesgo clave sería la derogación de las reformas del mercado laboral", ha alertado la firma.

Con respecto a Cataluña, Muehlbronner ha anticipado que hay "muchas más posibilidades que en el pasado" para una "reducción del conflicto", aunque será "difícil" encontrar una solución "definitiva".

SIN IMPACTO CREDITICIO

Del mismo modo, el analista principal del rating de España de S&P Global Ratings, Frank Gill, ha agregado que la formación del nuevo Ejecutivo "no tiene efectos inmediatos" en la calificación crediticia de España. "El nuevo Gobierno no ha clarificado sus políticas económicas y fiscales, pero no esperamos grandes cambios", ha apostillado Gill.

S&P ha alertado de que la "fragilidad" del Gobierno plantea dudas sobre las futuras reformas políticas necesarias, como aquellas dirigidas a "mejorar el mercado de trabajo" o a "reducir el déficit presupuestario".

Así, el analista ha asegurado que, dado que los "principales partidos" apoyan la adherencia a las reglas presupuestarias y económicas de la UE, no se derogarán reformas ya aprobadas.

No obstante, S&P ha avisado de que si se da marcha atrás a las reformas acometidas en los gobiernos anteriores, "probablemente afectará a las previsiones económicas de España y a su solvencia".

De la misma forma, el analista de rating soberano para España y vicepresidente de DBRS Morningstar, Javier Rouillet, ha calificado de "buena noticia" el fin del bloqueo político. "Sin embargo, la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez del apoyo de varios partidos políticos con intereses divergentes, combinado con una oposición no cooperativa, significa que el riesgo de elecciones anticipadas persiste", ha apostillado.

"El principal desafío fiscal será cuadrar el mayor gasto público prometido en el nuevo programa de gobierno con el compromiso de estabilidad presupuestaria y el ajuste requerido por la Comisión Europea", ha alertado Rouillet, subrayando que el "frágil apoyo parlamentario" dificultará la implementación de medidas de "gran calado".