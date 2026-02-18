AIReF lanza un cuestionario público y define criterios de priorización para consolidar la evaluación

Archivo - La presidenta de AIReF, Cristina Herrero. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha abierto una cuestionario público para recabar propuestas sobre qué políticas públicas deberían ser objeto de evaluación en próximos ejercicios.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero también ha publicado este miércoles una resolución por la que se establecen los criterios de priorización de los estudios de evaluación del gasto público.

"Con ambas iniciativas, la institución refuerza la transparencia, la previsibilidad y la apertura de su función evaluadora", ha destacado la AIReF a través de un comunicado.

Según ha explicado la institución, el incremento del número y diversidad de encargos recibidos, tanto de ámbito estatal como autonómico, unido a la consolidación de la evaluación en la AIReF, hace necesaria la reforma de la Ley de la AIReF para dotar a la evaluación de las mismas garantías de independencia y autonomía reconocidas para la supervisión.

Pero, mientras se produce esa reforma, la institución considera oportuno establecer un marco que permita priorizar las solicitudes de evaluación de forma objetiva, transparente y coherente.

Se priorizarán aquellas evaluaciones con mayor impacto potencial en la mejora del gasto público, vinculadas a compromisos europeos, de carácter transversal, con relevancia para el interés general y utilidad para la toma de decisiones, y que permitan aprovechar sinergias con trabajos en curso

CUESTIONARIO PÚBLICO PARA ORIENTAR FUTURAS EVALUACIONES

En paralelo y para conocer el interés público que será tenido en el proceso de priorización, la AIReF ha abierto, por primera vez, un cuestionario público para identificar posibles ámbitos de evaluación. Con esta iniciativa, la AIReF amplía el perímetro de escucha e incorpora la perspectiva ciudadana como elemento complementario en la identificación de áreas de análisis.

La participación es anónima y sus resultados contribuirán a orientar la planificación y priorización futura de los trabajos evaluadores, reforzando la transparencia y el valor informativo de las evaluaciones para la toma de decisiones. De hecho, la AIReF tendrá en cuenta los resultados a la hora iniciar el diálogo con el Gobierno sobre las necesidades y oportunidades de evaluación que formarán parte del próximo Spending Review 2026-2030.

La aprobación de estos criterios y la apertura del cuestionario público coinciden con el cierre del mandato de la actual presidenta, Cristina Herrero, periodo en el que la función evaluadora "ha experimentado un impulso significativo", según han puesto de relieve desde la institución.