Arabia Saudí eleva a un billón de dólares la inversión a realizar en EE.UU. durante el próximo año

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en la reunión de mayo en la que prometió inversiones en EEUU por 600.000 millones de dólares. - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente Donald Trump ha anunciado este martes que Arabia Saudí invertirá un billón de dólares (863.230 millones de euros) en Estados Unidos a lo largo del próximo año, lo que supone una mejora desde los 600.000 millones de dólares (517.938 millones de euros) ya comprometidos en mayo.

"Has aceptado invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos y, como es mi amigo, quizá lo convierta en un billón, pero voy a tener que convencerlo. Pero son 600. Podemos contar con 600.000 millones. Sin embargo, esa cifra podría aumentar un poco más", ha afirmado Trump desde el Despacho Oval.

"Eso significa inversiones en fábricas, en empresas, dinero en Wall Street. Y lo que realmente significa para todos, lo que realmente cuenta, son los puestos de trabajo. Muchos puestos de trabajo. Tendremos muchos puestos de trabajo", ha añadido.

La iniciativa coincide con la vista del príncipe heredero Mohamed bin Salmán a Washington. De hecho, este ha confirmado su intención de alcanzar el billón de dólares minutos después de las declaraciones del mandatario republicano a la prensa.

Por otro lado, Trump ha asegurado que Bin Salmán "no sabía nada" del asesinato en 2018 del periodista Yamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul (Turquía). El presidente ha indicado, además, que el reportero era "extremadamente polémico" y que Arabia Saudí está realizando un trabajo "increíble" en materia de derechos humanos.