Los aranceles de Trump dispararon los costes para las empresas de EEUU, según un estudio

Archivo - 13 July 2025, US, Washington: US President DONALD TRUMP arrives at the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los aranceles introducidos durante 2025 por la Administración presidida por Donald Trump tuvieron un impacto particularmente significativo sobre las empresas estadounidenses de mediano tamaño, ya que carecen del poder de negociación de las multinacionales y no son tan grandes como para compensar fácilmente las pérdidas en un área con las ganancias en otra.

Un informe publicado este jueves por JPMorgan Chase Institute apunta que la tendencia de estabilidad en los probables pagos mensuales de aranceles por parte de empresas medianas "se vio interrumpida por un fuerte aumento a partir de abril de 2025", coincidiendo con la implementación de los primeros aumentos arancelarios, tras lo que los pagos totales continuaron aumentando a lo largo de 2025 "y finalmente alcanzaron un nivel aproximadamente tres veces superior al registrado hasta principios de 2025".

En este sentido, si bien muchas nuevas empresas medianas comenzaron a pagar aranceles en 2025, el fuerte aumento en los pagos de aranceles se debió principalmente a las empresas medianas que ya los pagaban antes de octubre de 2024, lo que indicaría que el incremento de los aranceles elevó principalmente la carga de costes para los importadores existentes, en lugar de distribuirla entre un grupo más amplio de empresas que pagan aranceles.

Además, el documento señala que los cambios en la política arancelaria durante 2025 no solo incrementaron sustancialmente los aranceles en algunos países que ya estaban sujetos a ellos, como China, sino que también introdujeron nuevos aranceles universales en una amplia gama de países que habían estado exentos en muchas categorías de productos, por lo que cabría esperar que algunos importadores que anteriormente no estaban sujetos a aranceles ahora estuvieran obligados a pagarlos.

"Las empresas medianas, también conocidas como el mercado medio, podrían estar entre las más afectadas por estos cambios en la política comercial", advierten los autores, recordando que las firmas estadounidenses de mediano tamaño emplean a unos 48 millones de trabajadores y generan un tercio del PIB del sector privado.

Sin embargo, subrayan que, a pesar de ser lo suficientemente grandes como para ser pilares locales o regionales, no lo son tanto como para compensar fácilmente las pérdidas en un área con las ganancias en otra.

"Al responder a los cambios en la política comercial, pueden ser más ágiles que las empresas más grandes, pero carecen del poder de negociación de estas últimas", añaden.

El informe de JPMorgan Chase Institute se suma a una serie de diferentes análisis recientes que sugieren que las empresas y consumidores estadounidenses soportaron la mayor parte de la carga relacionada con los aranceles.

La semana pasada un estudio publicado por la Reserva Federal de Nueva York en su blog, cuyas conclusiones no reflejan necesariamente la opinión de la entidad, afirmaba que los consumidores y las empresas estadounidenses fueron quienes finalmente soportaron "casi el 90%" de la carga económica de los aranceles.

En este sentido, indicaba que el 94% de la incidencia arancelaria recayó en Estados Unidos durante los primeros ocho meses de 2025, ya que un arancel del 10% provocó una disminución de tan solo 0,6 puntos porcentuales en los precios de las exportaciones extranjeras.

No obstante, la repercusión arancelaria en los precios de las importaciones disminuyó en la última parte del año y una mayor proporción recayó en los exportadores extranjeros a finales de año, ya que, en noviembre, un arancel del 10% se asoció con una disminución del 1,4% en los precios de las exportaciones extranjeras, "lo que sugiere una repercusión del 86% en los precios de las importaciones estadounidenses".

Los hallazgos publicados por la Fed de Nueva York se alinean con los recogidos en un reciente estudio del Instituto Kiel de Alemania, que el pasado mes de enero estimó que los importadores y consumidores estadounidenses asumen el 96% del coste arancelario, mientras que los exportadores extranjeros absorben solo alrededor del 4%, por lo que calificó las tarifas impuestas por Washington como "un autogol".

De su lado, un informe de la Oficina Nacional de Análisis Económico (NBER), liderado por Gita Gopinath, exsubdirectora del Fondo Monerario Internacional (FMI), apunta que la transmisión arancelaria es generalizada y, si bien el shock arancelario de 2025 aún no es tan grande como sugieren los anuncios políticos, "sus costes recaen en gran medida sobre Estados Unidos", ya que los exportadores, en promedio, no han bajado sus precios.

De tal modo, según la metodología empleada, el estudio de NBER estima una tasa de transferencia arancelaria del 80% durante el episodio proteccionista de 2018-2019 y del 94% durante 2025, aunque apunta que esta tasa más alta probablemente refleja el horizonte más corto estudiado.

Asimismo, la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) también ha publicado sus propias estimaciones sobre el impacto económico de los aranceles y auguró que el 5% de los mismos sería soportado por los exportadores extranjeros, un 30% por las firmas estadounidenses y otro 70% por las familias de EEUU.

El director del Consejo Económico Nacional de EEUU, Kevin Hassett, arremetía ayer contra el estudio realizado por la Reserva Federal (Fed), que llegó a calificar de "vergüenza".

"Lo que han hecho es publicar unas conclusiones que han generado muchas noticias muy tendenciosas basadas en un análisis que no se aceptaría en una clase de economía de primer semestre", aseguró en declaraciones a la 'CNBC' recogidas por Europa Press, añadiendo que las personas involucradas deberían ser "castigadas".