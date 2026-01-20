Banco de España aboga por que la demografía sea clave para definir el crecimiento: "Preocupa muchísimo"

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Economía del Banco de España, David López Salido, considera "importante" que la demografía sea una variable clave de ahora en adelante para definir el crecimiento de la economía en general.

"Me preocupa muchísimo la demografía. Me preocupa por distintos motivos, pero creo que la respuesta a la demografía tiene que ver, no solo las tasas de fecundidad o fertilidad si pensamos en un punto más interno, sino a los flujos migratorios y las determinadas 'skills' que asociamos a estos flujos migratorios", ha señalado el director de Economía durante un acto organizado por el Instituto Español de Banca y Finanzas (IEBF).

Por ello, David López considera importante que esto sea una variable clave de ahora en adelante para definir el crecimiento de la economía en general. De hecho, dentro de la Dirección General de Economía se ha creado recientemente una nueva oficina de tendencias globales, con el objetivo de abordar retos de medio y largo plazo, como las tecnologías, la demografía o el diseño institucional.

RIESGOS ASOCIADOS A SUBIDAS SALARIALES E INVERSIÓN RESIDENCIAL

En cuanto a la evolución de la economía española, el director general ha recordado que el país ha registrado en 2025 tasas de crecimiento del entorno al 3%. "Por primera vez, España tiene una economía que crece por encima de economías que tradicionalmente han tirado del crecimiento. Pero uno no se puede quedar en este top line", ha advertido.

Tras destacar la robustez de la demanda interna --especialmente del consumo privado--, así como de la inversión en intangibles o el empleo, David López ha advertido sobre los riesgos asociados al sector de inversión residencial o a la evolución de los salarios pactados en convenio y la decisión sobre las subidas salariales en las administraciones públicas, que "ha sorprendido un poco".

SITUACIÓN DE TRANSICIÓN: "NO SABEMOS CUÁL ES EL PUNTO DE DESTINO"

El director general del Banco de España ha explicado que actualmente el mundo vive una situación de transición, en la que no se sabe muy bien cuál es el punto de destino. Por ello, ha reconocido la dificultad de incorporar a los análisis esta incertidumbre que debe ser tenida en cuenta de cara a la toma de decisiones de inversión, gasto o de aquellas relacionadas con el sector público.

A nivel europeo, el director general de Economía ha instado a valorar lo que ha sido capaz de conseguir la UE en los últimos años, al tiempo que ha abogado por generar y favorecer la atracción del talento y el impulso de la investigación, uno de los atractivos que tiene Estados Unidos.