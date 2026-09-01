Barr (Fed) afirma que apostará por subir los tipos en septiembre si la inflación no se modera

Archivo - El gobernador de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Michael Barr. - Europa Press/Contacto/Saul Loeb - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Michael Barr, ha sostenido que apostará por un incremento de los tipos de interés en la próxima reunión del banco central, prevista para el 16 de septiembre, en caso de que los datos de inflación se mantegan al alza.

"Si las tendencias en los datos me dan cierta confianza en que la inflación se está moderando en el camino hacia el 2%, entonces creo que podemos tomarnos un poco más de tiempo para evaluar nuestra postura de política monetaria. Sin embargo, si la inflación no parece estar moderándose lo suficiente, entonces creo que deberíamos actuar con decisión para subir las tasas de interés", ha indicado el gobernador en un discurso en Washington.

Barr votó en la pasada reunión de julio del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por sus siglas en inglés) por mantener sin cambios los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%. No obstante, ya entonces tres miembros del Comité --de un total de 12-- optaron por endurecer la política monetaria.

El miembro del FOMC ha señalado que la tasa de inflación ha estado "demasiado alta" durante los últimos cinco años y que todavía continúa elevada debido a "perturbaciones" como los aranceles, la guerra de Irán y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

"Con una inflación por encima del objetivo durante un período prolongado, existe el riesgo de que se afiancen presiones inflacionistas más amplias, un riesgo que estoy siguiendo de cerca", ha aseverado Michael Barr.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en el mes de julio en el 3,4% interanual, frente a la subida de los precios del 3,5% observada en junio. Por su parte, el índice de precios denominado PCE --indicador preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la inflación-- se situó en el 3,7% en julio, mismo dato que en junio.

El propio presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dejó la puerta abierta a una subida de tipos en su primer discurso en el simposio de Jackson Hole. El 'guardián del dólar' sostuvo que el banco central tiene "trabajo por hacer" mientras la inflación continúe disparada y situó el control de la inflación como una prioridad del instituto emisor estadounidense.