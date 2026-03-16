BBVA Research ve señales "muy prometedoras" sobre el impulso que puede dar la IA al crecimiento económico

Archivo - El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, en una imagen de archivo - David de Haro - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, ha afirmado este lunes que existen señales "muy prometedoras" sobre el impulso que puede dar la Inteligencia Artificial (IA) al crecimiento de la economía española.

Durante una rueda de prensa para presentar el informe 'Situación España' del mes de marzo, Doménech ha afirmado que, a diferencia de lo que ocurren con los niveles de empleo o de desigualdad, España no presenta una "brecha" con la UE en la adopción de la IA, sino que está a la par.

El economista ha destacado el impacto que ha tenido en Estados Unidos la inversión ligada a la IA y su contribución al crecimiento de su economía, mostrando una aceleración de la productividad de siete décimas, desde el 1,5% que creció anualmente entre 2005 y 2019, a más del 2,2% entre 2020 y 2025.

Esa diferencia de siete décimas es lo que apuntan algunos expertos que podría representar, anualmente, la contribución de la IA al crecimiento de las economías durante la próxima década. "La cifra entre, en promedio, en siete décimas, de siete décimas a un punto de PIB. ¿Es toda esta mejora atribuible a la IA? Bueno, yo creo que todavía sería un poco aventurado decirlo porque han ocurrido muchas cosas en este periodo", ha explicado.

Así, ha recordado que en estos años se han vivido ajustes tras la pandemia, se han producido disrupciones en las cadenas mundiales de producción, incertidumbres asociadas a los aranceles y políticas antiinmigración en Estados Unidos, aunque hay expertos que consideran que ya hay "señales inequívocas" del efecto de la IA en la economía norteamericana.

"¿Y en Europa? Posiblemente el impacto vaya con algún retraso (...) Nosotros consumimos lo que Estados Unidos produce. Pero sí que es cierto que las estadísticas que vamos conociendo, lo que nos indican, es que la adopción de la IA y la computación en la nube o con datos de big data en Europa, está a la par que en Estados Unidos. Es decir, que lo que es adopción en el tejido productivo, ahí lo estamos haciendo por el momento sin perder el ritmo. Y en España está siendo igual de rápida que en Europa", ha defendido.

"Hay incluso algunas dimensiones de estos indicadores en los que estamos mejor que el promedio de la IA, es todo lo que tiene que ver con conectividad, infraestructuras digitales", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que existe una "diferencia enorme" en todos los países, pero también en España, en lo que hace referencia al tamaño de las empresas como determinante de la adopción de la IA. Así, ha apuntado que las grandes empresas tienen una probabilidad de adopción de estas tecnologías que es más del doble que la de las empresas medianas, pequeñas y micro.