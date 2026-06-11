El BCE eleva sus previsiones de inflación para 2026 y 2027 y rebaja las de crecimiento

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: Euro coins lie on a Euro flag. Inflation in the euro area hit 10\% in September, the highest since the creation of the euro, according to the latest flash estimate from Eurostat, the EU statis - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a incrementar sus previsiones de inflación para la zona euro de cara al presente ejercicio y el siguiente, mientras que ha revisado ligeramente a la baja los pronósticos de crecimiento del PIB para 2026 y 2027.

La institución ha anunciado este jueves que las nuevas proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema contemplan en su escenario de referencia que la tasa de inflación general se sitúe, en promedio, en el 3% en 2026, el 2,3% en 2027 y el 2% en 2028. En marzo, las previsiones apuntaban al 2,6%, 2% y 2,1%, respectivamente.

"Los expertos han revisado al alza las proyecciones de referencia para la inflación en 2026 y 2027 debido a una senda más elevada de los precios de la energía, que se espera que se transmita en cierta medida a la inflación de los alimentos, los bienes y los servicios", ha explicado la entidad.

Sin tener en cuenta el efecto de la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos, las previsiones ahora apuntan a que la inflación subyacente se situaría en un promedio del 2,5% en 2026, dos décimas más de los esperado en marzo, mientras que en 2027 repetiría en el 2,5%, tres décimas más, y se moderaría al 2,2% un año después, una décima por encima de la anterior previsión.

En cuanto a la evolución del PIB, en el escenario de referencia se prevé que el crecimiento económico se sitúe, en promedio, en el 0,8% en 2026, el 1,2% en 2027 y el 1,5% en 2028, lo que implica una revisión a la baja para 2026 y 2027, debido a un impacto más pronunciado de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza.

En cualquier caso, el BCE ha advertido de que las perspectivas siguen siendo inciertas, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico.

En este sentido, ha recordado que las plenas implicaciones de la guerra para la inflación y el crecimiento a medio plazo dependerán de la intensidad y la duración de la perturbación de los precios energéticos, así como de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda vuelta.