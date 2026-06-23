El BEI y Sabadell firman un acuerdo para movilizar 1.000 millones para seguridad y defensa en pymes

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado este martes la firma de un acuerdo con Banco Sabadell para movilizar 1.000 millones de euros en inversiones destinadas a pymes y empresas de mediana capitalización españolas para proyectos relacionados con la seguridad y la defensa.

Durante la inauguración de la jornada 'Cuatro Décadas de Prosperidad Compartida, el Grupo BEI en España', Calviño ha indicado que este proyecto se suma al ya firmado en enero con Banco Santander con el que se movilizaron 900 millones de euros en financiación para empresas de defensa y seguridad, tecnologías limpias o infraestructuras digitales.

También ha anunciado una nueva operación con Resonac, una empresa japonesa dedicada a la fabricación de electrodos de grafito para hornos de arco eléctrico para el sector del acero, que cuenta con un proyecto en estos momentos para producir grafito para baterías en su planta de A Coruña.

Calviño ha señalado que estos acuerdos llegan en un "momento clave para Europa" en el que es necesario "fortalecer la seguridad económica".

Según ha indicado, este objetivo requiere "autonomía energética, liderazgo tecnológico, capacidades de seguridad y defensa e infraestructuras resilientes". Asimismo, ha defendido que el BEI contribuye a estos objetivos movilizando inversión privada y actuando como un "ancla" para la inversión pública y privada.

Calviño ha recordado además que 2025 fue un año récord para la actividad del grupo en España y ha asegurado que en 2026 la entidad está avanzando "también a muy buen ritmo".

Durante su intervención, Calviño ha realizado asimismo un balance de las cuatro décadas de presencia de España en las instituciones europeas y del papel desempeñado por el BEI en este periodo. Así, ha destacado que la financiación del grupo en España equivale a una cifra cercana al 15% del PIB español de 2025 y se traduce en proyectos y "resultados tangibles".

Entre ellos, ha citado infraestructuras como la alta velocidad ferroviaria, metros, tranvías, puertos y aeropuertos, así como proyectos que han llevado energía renovable a 30 millones de personas, han contribuido a reforestar una superficie equivalente a Asturias y Cantabria juntas, han reducido el riesgo de inundaciones para 3 millones de personas y han permitido financiar la construcción o mejora de 45.000 kilómetros de redes eléctricas.

Asimismo, ha asegurado que gracias al respaldo del Banco Europeo de Inversiones "cuatro de cada diez españoles tienen acceso a un mejor servicio de salud" y ha destacado el trabajo que la institución está realizando junto al ICO para impulsar viviendas más accesibles.