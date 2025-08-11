Bessent prevé que los acuerdos comerciales con Canadá o México estén cerrados para "finales de octubre"

Archivo - El secretario del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), Scott Bessent. - Douglas Christian/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

Sostiene que el próximo presidente de la Fed deberá estar orientado al "análisis a futuro" y que tendrá la "confianza de los mercados"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha augurado este lunes que las negociaciones con los países con los que aún no se han alcanzado acuerdos comerciales deberían estar cerradas para "finales de octubre", lo que incluiría Canadá, México o Suiza.

Según ha desvelado en una entrevista concedida al diario nipón 'Nikkei' el pasado jueves, pero publicada hoy, los gravámenes impuestos tienen como meta atajar los desequilibrios comerciales de EE.UU. con el resto del mundo, por lo que ha dejado la puerta abierta a reducirlos si los déficits también caen.

"Con el tiempo, los aranceles deberían ser como un cubo de hielo derritiéndose", ha ejemplificado Bessent.

El responsable de las finanzas norteamericanas ha advertido de que el actual déficit por cuenta corriente del país podría desembocar en una crisis financiera, por lo que ha abogado por un "regreso de la producción" a Estados Unidos para limitar las importaciones y por un "reequilibrio" de la balanza comercial.

Por otro lado, Bessent ha tachado las actuales conversaciones con China para un nuevo tratado comercial de "difíciles" al considerar su economía como "no de mercado", lo que entraría en conflicto con las que sí lo son por tener "objetivos diferentes".

"Creemos que gran parte de la producción [china] está por debajo del precio de coste. Es un programa de empleo. Tienen objetivos de empleo y de producción, más que de rentabilidad", ha explicado.

RESERVA FEDERAL

Bessent ha afirmado que el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) deberá ser alguien "muy orientado al análisis a futuro más que apegado a los datos históricos", que cuente con la "confianza de los mercados" y que "sea capaz de procesar datos económicos complejos".

Además, ha adelantado que el reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato expirará en mayo de 2026, deberá ser alguien capaz de "examinar de arriba a abajo" la Fed al entender Bessent que el instituto emisor se ha extralimitado en sus competencias al asumir mandatos que no tienen que ver con la política monetaria.

Donald Trump ha criticado e, incluso, insultado en distintas ocasiones a Powell a cuenta de la reticencia de este último a bajar los tipos de interés por el efecto inflacionista de los aranceles. No obstante, Bessent ha indicado que, pese a los comentarios del republicano, "al final del día, la Fed es independiente".