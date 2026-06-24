El bloqueo de Ormuz ha paralizado mercancías por valor de más de 110.000 millones de euros, según Allianz

Buques y cargas por valor de 110.000 millones de euros bajo presión por "tensiones" en Ormuz, según Allianz.- ALLIANZ COMMERCIAL

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conflicto en Oriente Medio ha paralizado en el Estrecho de Ormuz a 1.150 buques de carga con mercancías por un valor estimado de aproximadamente 125.000 millones de dólares (110.074 millones de euros), lo que ha provocado que cerca de 20.000 marineros permanezcan en el Golfo Pérsico a la espera de reanudar operaciones tras los recientes avances diplomáticos.

Así lo ha reflejado Allianz Commercial este miércoles en su informe sobre seguridad y transporte marítimo, donde ha apuntado a una transición con un "nuevo orden marítimo".

En este contexto, la compañía ha señalado que aunque la cobertura de seguros marítimos ha estado disponible durante todo el conflicto, el principal problema para los armadores ha sido el "riesgo para la tripulación y el buque al transitar por una zona tensionada".

DESCENSO DE PÉRDIDAS PESE A LOS DESAFÍOS DEL SECTOR

Otro estudio de Allianz ha mencionado que entre 2016 y finales de 2020 se produjeron 555 pérdidas totales de buques, una media de 111 al año. Sin embargo, esta cifra se ha reducido a 350 entre 2021 y finales de 2025, con una media de 70 anuales (un 37% menos que en el quinquenio anterior), reflejando el "impacto positivo" de un mayor enfoque en las medidas de seguridad.

A nivel mundial, el número de incidentes marítimos disminuyó alrededor de un 16% en el último año (2.818 en 2025 frente a 3.353 en 2024), de acuerdo con las cifras de la organización.

En esta línea, el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro registraron el mayor número de incidentes (622), seguidos por las Islas Británicas (619), que también concentran el mayor número de incidentes de la última década.

Asimismo, los daños o fallos de maquinaria fueron la principal causa de incidentes a nivel global, representando más de la mitad (1.505), seguidos por colisiones de buques (260).

Finalmente, los incendios en grandes buques, incluidos portacontenedores y cargueros de coches, siguen siendo motivo de preocupación, ya que se registraron más de 200 incidentes en 2025, menos que en 2024, pero aún el segundo mayor total de la década, con al menos nueve pérdidas totales.

"Los mercados aseguradores reaccionan rápidamente ante las crisis, pero el verdadero reto para las empresas es comprender cómo están interconectados los riesgos", ha asegurado el responsable global de productos de cascos marítimos de Allianz Commercial, Justus Heinrich.

Por esta razón, Heinrich ha concluido que el papel que tienen como aseguradora se centra en "apoyar a los clientes para mitigar los riesgos antes de que se conviertan en eventos de pérdida significativos".