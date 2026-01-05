Bruselas confirma "avances" de cara a la firma del acuerdo con Mercosur: "Vamos por buen camino"

Archivo - Bandera de la Unión Europea (UE). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que se han producido "avances" en las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur durante las últimas semanas y que el proceso avanza por el "buen camino" hacia su firma, para la que, sin embargo, todavía no ha confirmado una fecha concreta.

Así lo ha detallado la portavoz comunitaria, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión, donde señaló que desde el Consejo Europeo de diciembre se han mantenido discusiones y se ha avanzado en el trabajo técnico. "Puedo confirmar que ha habido debates, trabajo y avances durante las últimas dos semanas. Por lo tanto, se ha trabajado en el acuerdo con Mercosur", ha indicado.

No obstante, ha subrayado que por el momento no es posible confirmar un calendario concreto para la firma, que se espera inicialmente para el próximo 12 de enero. "No tengo ninguna fecha concreta que pueda confirmarles. Sin embargo, sí puedo confirmar que vamos por buen camino para prever la firma del acuerdo y esperamos que eso tenga lugar bastante pronto", ha concluido.

El acuerdo UE-Mercosur, que lleva más de dos décadas de negociaciones, quedó en suspenso en diciembre ante las reticencias de varios Estados miembros, como Italia y Francia, especialmente en relación con las garantías medioambientales, sanitarias y agrícolas. Desde entonces, la Comisión ha intensificado los contactos para intentar desbloquear el proceso y cerrar los últimos flecos políticos.