Bruselas reafirma su compromiso con EEUU pero mantiene "todas las opciones abiertas" ante amenaza de aranceles

Archivo - Tres banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que sigue "plenamente comprometida" con una relación transatlántica "previsible y mutuamente beneficiosa", aunque ha advertido de que mantendrá "abiertas" sus opciones para proteger los intereses de la UE tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar al 25% los aranceles a los coches europeos.

"Seguimos plenamente comprometidos con una relación transatlántica previsible y mutuamente beneficiosa, pero también hemos sido muy claros: si Estados Unidos adopta medidas incompatibles con la declaración conjunta, mantendremos abiertas nuestras opciones para proteger los intereses de la UE", ha señalado el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier.

En este sentido, la Comisión ha defendido que la posición de Bruselas "no ha cambiado" y ha subrayado que la UE está aplicando la declaración conjunta "desde el primer día", conforme a los procedimientos legislativos habituales.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario ha indicado que mantiene informada a la Administración estadounidense durante todo el proceso y que sigue en contacto con sus homólogos en Washington para buscar claridad sobre los compromisos de Estados Unidos.

Preguntado por el alcance de esas posibles opciones, Regnier ha evitado concretar medidas y ha recalcado que Bruselas no entrará en "amenazas especulativas" que todavía no se han materializado, al tiempo que ha insistido en que la UE sigue centrada en aplicar el acuerdo en interés de sus empresas y ciudadanos.