Bruselas valora positivamente los nuevos aranceles de EEUU por ajustarse al acuerdo con la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante su reunión con el presidente de la República del Líbano, Joseph Aoun, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington- Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

BRUSELAS 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha valorado positivamente este viernes que los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos mantengan para la Unión Europea un gravamen global del 10%, en línea con el acuerdo comercial alcanzado entre ambas partes, y recuperen las exenciones para productos como el corcho y los diamantes.

"La UE valora positivamente que este resultado esté en consonancia con los compromisos arancelarios de Estados Unidos acordados en la declaración conjunta entre la UE y Estados Unidos", ha indicado el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.

El Ejecutivo comunitario ha destacado que las medidas publicadas por Washington establecen para la UE un tipo arancelario global del 10% y reintroducen exenciones adicionales para productos como el corcho y los diamantes, que se suman a las ya existentes para las aeronaves y sus componentes, los medicamentos genéricos y los principios activos farmacéuticos.

Según la Comisión, este resultado aporta un "impulso positivo" para "seguir explorando nuevas exenciones arancelarias y profundizar la cooperación" entre ambas partes en ámbitos como las materias primas críticas, la seguridad económica, la inteligencia artificial y las cuestiones digitales.

El Ejecutivo comunitario, que "toma nota" de la publicación de las medidas definitivas por parte de la Casa Blanca, ha recordado además que ya cumplió su parte del acuerdo, puesto que sus compromisos entraron en vigor el pasado 1 de julio, y espera que Washington siga respetando la declaración conjunta también en futuras investigaciones comerciales.

La decisión de la Administración de Donald Trump forma parte de una nueva batería de aranceles anunciada contra cerca de 60 países tras expirar el gravamen temporal del 10% aplicado durante 150 días, una iniciativa con la que busca penalizar a las economías que, a su juicio, no han adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

En este marco, los productos procedentes de países con una legislación considerada adecuada en esta materia quedan sujetos a un arancel del 10%, mientras que las economías cuyas prohibiciones se consideran insuficientes afrontan un gravamen del 12,5%. Para la UE, las medidas mantienen el tipo general del 10% y aplican ambos niveles a determinados productos.

BRUSELAS RECHAZA LA INVESTIGACIÓN DE WASHINGTON

Bruselas ha rechazado, no obstante, la premisa en la que se basa esa investigación estadounidense y ha insistido en que ya trasladó este desacuerdo a las autoridades de Washington. "No estamos de acuerdo con la premisa de esta investigación al amparo de la Sección 301 sobre trabajo forzoso", ha subrayado la portavoz comunitaria, Paula Pinho.

En este sentido, ha defendido que la UE ya dispone de una legislación "sólida" para combatir esta práctica y ha rechazado "por completo" la idea de que el bloque comunitario pueda ser considerado un actor que contribuye a este problema a nivel mundial.