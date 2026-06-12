El Bundesbank rebaja al 0,5% el crecimiento de Alemania en 2026 y eleva al 2,9% la inflación

Archivo - 05 March 2026, Hess, Frankfurt/Main: Joachim Nagel, President of the Deutsche Bundesbank, addresses the audience at the institution's press conference on the 2025 Annual Report. Photo: Hannes P. Albert/dpa - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conflicto en Oriente Próximo ha frenado la recuperación que la economía alemana había mostrado en los primeros meses de 2026, según el Bundesbank, que ha rebajado al 0,5% su previsión de crecimiento del PIB para este año, mientras que ha elevado al 2,9% la proyección de inflación armonizada.

Las nuevas proyecciones macroeconómicas del banco central germano reconocen el impacto adverso del shock en los precios energéticos derivado de la guerra en Irán, aunque la política fiscal expansiva compensará en gran medida el efecto negativo y evitará una caída de la actividad económica.

De este modo, el Bundesbank ahora espera que el PIB de Alemania crecerá este año un 0,5% y un 0,8% en 2027, frente a la expectativa de expansión del 0,6% y el 1,3%, respectivamente, que había estimado el pasado mes de diciembre.

De cara a 2028, la entidad dirigida por Joachim Nagel contempla una aceleración del ritmo de crecimiento económico al 1,4%.

"La actividad económica volverá a cobrar impulso en el horizonte de previsión hasta 2028", ha indicado el banquero central alemán, para quien la futura recuperación se verá impulsada por la esperada bajada de los precios de la energía, el fortalecimiento de la economía mundial y, sobre todo, por el fuerte estímulo de la política fiscal.

"La utilización de la capacidad agregada mejorará gradualmente", ha añadido Nagel, advirtiendo de que, sin embargo, persistirán barreras estructurales, como la presión demográfica sobre la oferta de mano de obra cualificada y los costes laborales no salariales, que frenarán el crecimiento potencial.

En cuanto a la evolución de los precios, el Bundesbank considera que los riesgos de inflación han aumentado a causa de la guerra en Oriente Próximo, lo que impulsará la tasa armonizada para el país al 2,9% este año, frente al 2,2% anticipado en diciembre, mientras que la subida del coste de la vida en 2027 será del 2,7%, frente al 2,1% de la previsión anterior.

De tal modo, la tasa de inflación permanecerá elevada hasta 2028, cuando el banco central alemán anticipa que bajará al 1,9%, en línea con el pronóstico de diciembre, aunque advierte de que la tasa subyacente seguirá siendo relativamente alta, con un 2,3% dentro de dos años, como consecuencia de la espera recuperación económica y a un nuevo impulso derivado de los costes laborales unitarios.

En cualquier caso, el Bundesbank advierte de que si los precios de la energía subieran aún más bruscamente de lo previsto debido a la situación en Oriente Próximo, esto podría intensificar el alza general de los precios y, al mismo tiempo, frenar significativamente la actividad económica.

"En definitiva, nuestro nuevo pronóstico se caracteriza por una incertidumbre particularmente alta dada la situación geopolítica", ha reconocido Nagel.

Esta semana, el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), recortó también su previsión de crecimiento del PIB de Alemania dejándola en el 0,5%, la mitad de lo que esperaba el pasado mes de abril, mientras que recortaba al 0,8% la de 2027, frente al 1,4% proyectado anteriormente.

En cuanto a los precios, el DIW anticipa ahora que la tasa de inflación en Alemania se situará en 2026 en el 2,9%, medio punto porcentual más de lo previsto en primavera, mientras que el año que viene los precios subirán un 3%, frente al 2,3% del pronóstico anterior.