Bustinduy reitera la necesidad de apoyar el decreto de vivienda tras repuntar el IPC en marzo

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reiterado la necesidad de apoyar el decreto de vivienda, que incluye el tope del 2% para la actualización de los contratos de alquiler, tras repuntar un punto la inflación en marzo, hasta el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

"El decreto de vivienda no solo incluye la prórroga del alquiler de 1 millón de hogares que vencen en el 26 y el 27. También limita al 2% la actualización de todos los demás contratos, protegiendo a millones de familias de los efectos de la guerra ilegal de Trump", ha expuesto Bustinduy este viernes a través de un mensaje en su red social 'Bluesky'.

El Gobierno ha aprobado dos reales decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto bélico en Irán, el primero incluye las medidas anticrisis, como la rebaja a los combustibles, mientras que el segundo incluye medidas sobre vivienda reclamadas por Sumar.

El primer decreto de medidas anticrisis se convalidó ayer en el Congreso de los Diputados, con el único voto en contra de Vox, la abstención del PP y Podemos y el apoyo del resto del hemiciclo, mientras que el segundo no cuenta aún con los apoyos suficientes para salir adelante, por lo que no se espera que el Gobierno ultime el plazo de 30 días que tienen para llevarlo a debate a la Cámara Baja.