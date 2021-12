Calviño defiende que la situación en EEUU no es igual a la de Europa, donde la inflación sí es "transitoria"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido este miércoles que la situación en Estados Unidos no es la misma que en Europa, donde la inflación sí es un fenómeno "transitorio".

Calviño respondía así al ser preguntada por las declaraciones realizadas ayer por el presidente de la Fed, Jerome Powell, en las que consideraba que la inflación no es ya un problema transitorio, sino persistente.

La vicepresidenta primera, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha señalado que en Estados Unidos se dan "fenómenos" distintos a los de Europa, pues allí la recuperación ha sido "más intensa", con un impulso fiscal "enorme", sin paro, con subidas salariales y sin riesgo de tener una baja inflación, como sí ha ocurrido en Europa.

"La previsión del Banco Central Europeo (BCE) a medio plazo sigue siendo inferior al 2% y en Estados Unidos está muy por encima. Las previsiones en Europa siguen apuntando a que se trata de un fenómeno temporal que se irá corrigiendo en 2022, pero eso no significa que no nos preocupe. A mí me parece preocupante la subida de los precios de la energía y el corte en los suministros globales", ha señalado la vicepresidenta.

Calviño ha reiterado que, según las estimaciones de los organismos internacionales y del BCE, la Semana Santa de 2022 "puede ser un punto de referencia" a la hora de que se resuelvan los fenómenos que están impulsando al alza los precios, como los costes de la electricidad.

Pero, además, ha recordado que el IPC en España se irá moderando también por la desaparición del efecto base, es decir, que al no compararse con 2020 (el año más negativo de la pandemia), las cifras bajarán respecto a las actuales. "No nos tienen que sorprender los precios porque hay una recuperación en marcha y es muy fuerte", ha añadido.

La ministra ha asegurado que el Gobierno está cumpliendo con su compromiso de que se pague por la luz "más o menos" lo que se pagaba en 2018 y ha apuntado que, en lo que respecta a este tema, el problema debe atajarse "de origen". "Es un tema que trasciende lo que se hace a nivel nacional, que está en los mercados mundiales, por el gas y las emisiones de CO2", ha indicado.

Calviño ha defendido que la posición española es introducir sistemas a nivel europeo para reducir el precio del gas en los mercados internacionales e impulsar el despliegue de las renovables, la energía "más barata y la más limpia". "Europa lo entiende, nuestros socios lo entienden, y espero que en diciembre tengamos propuestas", ha afirmado.

En lo que respecta a la reforma laboral, la vicepresidenta ha considerado que los trabajos de la mesa de diálogo social están "avanzando bien" y ha destacado la importancia de contar con un acuerdo tripartito antes de final de año para que entre en vigor el próximo 1 de enero.