Calviño justifica su rechazo a posar en una foto solo con hombres: "A las mujeres se nos tiene que escuchar"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha justificado este jueves su rechazo a posar en una foto en la que solo había hombres argumentado que las mujeres no solo tienen que estar, sino que también se las debe escuchar.

"Las mujeres no sólo tenemos que estar, se nos tiene que ver y se nos tiene que escuchar y yo siempre que he tenido ocasión, he influido y he tratado de mejorar la visibilidad de las mujeres en el plano nacional, pero también en eventos y foros internacionales", ha señalado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Según ha indicado Calviño, lo sucedido este miércoles en un evento sobre liderazgo empresarial no es "un gesto aislado", sino que forma parte de "una convicción profundamente feminista" que, tal y como ha asegurado, lleva desplegando durante toda su carrera.

Aunque la vicepresidenta reconoce que hay veces en que "es absolutamente imposible" poder negarse a posar en una foto "por temas institucionales", admite que "siempre" que puede intenta "dar voz e imagen a las mujeres".

"Yo nunca busco polémica, pero estoy viendo que está teniendo un recorrido y una trascendencia importante. Para mí es un síntoma de que es un tema que nos tenemos que tomar en serio y que yo espero pueda llevarnos a una mayor igualdad de género, que es fundamental desde el punto de vista del buen funcionamiento de nuestras sociedades y desde el punto de vista de la justicia, pero que es también fundamental desde el punto de vista económico", ha explicado. "Porque no podemos invisibilizar al 50% de nuestra población", ha concluido.