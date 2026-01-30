CEOE prevé una desaceleración del PIB hasta el 2,3% en 2026

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha proyectado una desaceleración del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2026 hasta el 2,3%, en un contexto de "elevada incertidumbre".

La patronal ha destacado a través de un comunicado que el dato de avance de Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha vuelto a sorprender al alza, con una tasa trimestral del 0,8%, dos décimas más que el trimestre anterior.

Dada la mejora del crecimiento de la actividad en la última parte del año, los empresarios consideran que la economía española cuenta con un "importante efecto arrastre" para 2026, pese a que las tasas interanuales de crecimiento del PIB de 2025 reflejen una suave desaceleración de la economía --desde el 3% del primer trimestre de 2025 al 2,6% del cuarto--.

De hecho, la CEOE ha explicado que, aunque el crecimiento trimestral fuese nulo todos los trimestres de este año, la economía aumentaría un 1,1%, con lo que, incluso con avances muy moderados, la economía mostrará un dinamismo "notable".

Así, las previsiones de crecimiento del PIB de la patronal apuntan a que en 2026 podrían situarse en torno al 2,3%. Pese a la incertidumbre sigue siendo elevada, la patronal ha explicado que el balance de los riesgos estaría bastante equilibrado.

Por la vertiente exterior, el principal es el geopolítico, que sobre todo puede dar lugar a incrementos de los precios de las materias primas. En el ámbito interno, los principales impactos negativos, según los empresarios, pueden llegar por una política económica que introduzca una mayor incertidumbre y genere mayores costes a la actividad empresarial, sobre todo en el mercado laboral, "que pueden frenar decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos".

Además, se espera una menor aportación de los servicios turísticos al encontrarse en máximos históricos. Por el lado positivo, el descenso de los tipos de interés y de la inflación pueden continuar impulsando el consumo y la inversión, de familias y empresas.