China confirma un acuerdo con Bruselas sobre vehículos híbridos, tierras raras y otras cuestiones comerciales

Archivo - Banderas de Unión Europea y China - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

China ha anunciado un acuerdo con la Unión Europea en materia comercial que contempla un acuerdo sobre el comercio de vehículos híbridos, del que todavía no hay más detalles, y el mantenimiento del mecanismo 'canal verde' para la exportación de tierras raras.

La reunión de dos días en Pekín entre Wang Wentao, ministro de Comercio de China, y Maros Sefcovic, comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica, ha finalizado con un pacto entre las partes para seguir colaborando en materia comercial, según ha informado el Ministerio de Comercio chino.

El trato incluye un entendimiento acerca de los vehículos híbridos que llega tras "intensas" conversaciones, mientras que respecto a los coches eléctricos las partes se emplazaron a seguir revisando los compromisos de precios y las subvenciones a la producción en Europa, como alternativa a los aranceles.

Por otro lado, China ha mostrado su disposición a mantener el mecanismo conocido como 'canal verde' para expedir licencias de exportación de tierras raras de manera más ágil a la UE, en línea con el compromiso adquirido de mejorar la previsibilidad y la estabilidad de las cadenas globales de industria y suministro.

Bruselas y Pekín han acordado explorar de manera conjunta vías para levantar las restricciones al comercio de productos cárnicos afectados por la enfermedad lengua azul procedentes de los Estados miembro.

En cuanto al comercio de artículos sanitarios, la parte china ha indicado que la UE ha acogido "con satisfacción" los avances realizados por el gigante asiático para ampliar así la exportación de estos productos a Europa.

Las controles a las exportaciones también estuvieron encima de la mesa y las dos partes reiteraron la necesidad de reforzar el diálogo y la importancia de intercambiar información sobre sus políticas a través de la publicación de guías de políticas, actividades de intercambio entre gobierno y empresas y la organización de formaciones.

"En el marco del mecanismo de diálogo sobre controles a la exportación, ambas partes alcanzaron un entendimiento para efectuar una notificación previa antes de incluir entidades en listas, aumentar la transparencia de los procedimientos de inclusión y exclusión de listas, y apoyar el inicio de los procedimientos de exclusión conforme a sus respectivos marcos jurídicos", reza a su vez el documento distribuido por China.